Фондовые биржи США перешли к восстановлению От — Investing.com Россия

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Investing.com — Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительное повышение при открытии американского рынка в среду. Внимание рынков США приковано к отчету по инфляции и протоколу прошлого заседания ФРС.

На 13:47 МСК фьючерс индекса голубых фишек повысился на 58 пунктов или на 0,2% до 26216,0 повысился на 8 пунктов или 0,3% до 2890,38, а фьючерс на высокотехнологичный торговался выше на 18 пунктов или на 0,2% на позиции 7611,12.

Американские фондовые рынки в среду взяли курс на незначительное восстановление после того, как опасения о ситуации в международной торговле и о замедлении глобального экономического роста прервали восьмидневный рост индекса в ответ на то, что МВФ снизил свой прогноз по росту глобальной экономики, а президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на $11 млрд на товары, выпускаемые Евросоюзом.

Однако исследование Evercore ISI показало, что МВФ может промахнуться с мрачным прогнозом по росту экономики, поскольку и фондовые рынки, и мировая экономика демонстрируют сигналы восстановления.

«Снижение МВФ прогноза по глобальному экономическому росту до самого низкого значения со времен глобального финансового кризиса может быть рассмотрено как противоречивый индикатор. Технические показатели позволяют дать прогноз о том, что глобальная экономика готова перейти к росту, а желание инвесторов пойти риск остается высоким», — написал в рассылке клиентам руководитель по теханализу в исследовательской компании Ричард Росс.

В то же время экономисты Goldman Sachs опустили вероятность экономической рецессии в США на следующие четыре квартала ниже 10%. В конце четвертого квартала эта вероятность составляла около 20%. Они отметили, что улучшение финансовых условий помогло существенно снизить риски, а решение ФРС о приостановке повышения процентной ставки улучшило настроения инвесторов.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте вырос на по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом базовая инфляция, в которой не учитываются цены на энергоносители и продукты питания выросла на . Аналитики прогнозировали, что инфляция вырастет на 1,8%, а базовая инфляция на 2,1%.

В 21:00 МСК среды опубликует мартовского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В прошлом месяце центробанк США изменил курс монетарной политики, заявив, что не только не собирается повышать процентную ставку в этом году, но и спрогнозировав прекращение сокращения баланса к сентябрю.

На фронте корпоративных новостей в центре внимания окажутся американские банки, руководители которых отправились в Вашингтон, чтобы принять участие в мероприятии под названием: «Сохранение подотчетности мегабанков: обзор ситуации в 10 глобальных системообразующих банках через 10 лет после финансового кризиса», с участием Комитета по банковским и финансовым услугам Палаты представителей.

Обзор ситуации будет сделан перед тем, как в эту пятницу сезон квартальной отчетности начнут компании банковского сектора. Свои отчеты за квартал представят JP Morgan и Wells Fargo (NYSE:).

В среду свой квартальный отчет до начала торгов представит Delta Air Lines (NYSE:), а после завершения торговой сессии — отчет за квартал Bed, Bath & Beyond.

Европейский центробанк в результате своего сегодняшнего решения не изменил монетарную политику. Однако руководители ЕЦБ могут предоставить дополнительные сведения о программе долгосрочного кредитования, известной как TLTRO.

В 19:00 МСК начнется внеочередной саммит Евросоюза, на котором его лидеры должны принять решение относительно того, предоставлять ли Великобритании очередную отсрочку по Brexit.

, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 13:49 МСК снизился на 0,06% до 96,55. выросла на 0,3 базисных пункта до 2,502%,

изменились незначительно на позиции $1307,75 за тройскую унцию, а фьючерсы на выросли на 0,7% до $67,44 за баррель.





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