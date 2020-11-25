Фонд борьбы с коронавирусом — куда потратили деньги — новости Украины / НВ

25 ноября, 11:01

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НВ Премиум

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Куда ушли деньги из ковидного фонда? Не только на борьбу с пандемией (Фото: Depositphotos/uspmen)

Власти уже потратили из ковидного фонда 40,8 млрд грн. Из них менее половины — на борьбу именно с пандемией. А на дороги и культуру — 20,8 млрд грн. НВ Бизнес узнал детали затрат фонда, созданного для предупреждения распространения COVID-19

Украинские власти все чаще обвиняют в том, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19, которые предназначены для того, чтобы остановить эпидемию COVID-19, были потрачены нецелевым образом, на пропагандистские и лоббистские проекты.

Налогоплательщиков возмущает тот факт, что ежедневно количество заболевших COVID-19 в Украине растет. Из разных уголков Украины идет информация о том, что врачи увольняются или не получают обещанные им доплаты, а ковидных коек и кислорода в украинских больницах не хватает.

Ситуация осложняется тем, что одновременно падает экономика Украины из-за введенного весной локдауна, а теперь — карантина выходного дня. Власти не могут договорится о финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Фонд крайне обеспокоен сворачиванием антикоррупционной реформы после решения Конституционного суда Украины, нереалистичным проектом госбюджета и изменениями в Нацбанке Украины. Из-за паузы в отношениях с МВФ Украина лишилась возможности привлекать средства у инвесторов через размещения госбумаг. Появилась информация о том, что Госказначейство перестало оплачивать финансовые обязательства, объем которых по состоянию на 22 ноября составил 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам. Этот разрыв является максимумом 2020 года.

Правда ли, что деньги фонда тратятся на строительство дорог, известное как Большая стройка президента Зеленского? Правда. Но это зашито в планах расходов как стимулирование экономики в условиях пандемии. И это может быть еще не все — советник президента Олег Устенко предложил использовать деньги фонда для выплат малому бизнесу, анонсированных вчера Владимиром Зеленским.

НВ Бизнес обратился в Министерство финансов, чтобы выяснить, сколько и на что потрачено средств из этого фонда, кто распоряжается этими деньгами и проводится ли аудит затрат.

Сколько и на что изначально планировалось потратить

Как рассказали НВ Бизнес в пресс-службе Министерства финансов, объем средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составляет 66 млрд грн. Фонд создан 15 апреля, в соответствии с законом о внесении изменений в госбюджет-2020.

Согласно статье 28 этого закона средства ковидного фонда направляются на:

меры по предотвращению возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, и на борьбу с ее последствиями, в частности на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления указанных мероприятий, включая закупку медицинских услуг по программе госгарантий медицинского обслуживания населения, приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации острой респираторной болезни COVID-19, а также доплаты к заработной плате отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время эпидемии;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;

оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

предоставление финансовой помощи на возвратной или безвозвратной основе Фонду социального страхования Украины и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

пополнение резервного фонда госбюджета;

восстановление расходов госбюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из госбюджета по бюджетным программам, сокращенным в связи с созданием фонда борьбы с COVID-19.

Сколько и на что потрачено фактически

В Минфине рассказали, что постановлениями Кабмина объем средств ковидного фонда в сумме 66 млрд грн полностью распределен между главными распорядителями средств. Кассовые расходы по состоянию на 19 ноября 2020 составляли 40,8 млрд грн.

Расходы ковидного фонда проведены по следующим направлениям:

1. В сфере социальной защиты — 11,7 млрд грн (касса, т. е., потрачено фактически — 9,4 млрд грн):

— 0,9 млрд грн на помощь детям физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Речь идет о ЧП с упрощенной системой налогообложения, относящиеся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Сейчас такую ​​помощь на детей получили 84 870 ФЛП.

— 2,5 млрд грн — Фонд социального страхования Украины, что позволило провести:

выплату 18 345 лицам материального обеспечения (кроме пособия по беременности и родам) и 12 выплат единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни СOVID-19;

выплату 21 559 лицам пособия по беременности и родам, 198 341 лицу пособия по временной нетрудоспособности и 1 295 выплат пособия на погребение;

14 страховых выплат членам семей, родителям и иждивенцам медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, смерть которых наступила в результате инфицирования болезнью COVID-19;

— 8,3 млрд грн направлено Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы:

346 938 работникам выплачено пособие по частичной безработице;

467 662 безработным лицам — пособие по безработице.

2. В сфере здравоохранения — 18,5 млрд грн (касса — 7,8 млрд грн), в том числе непосредственно МОЗ Украины из фонда выделено 16,6 млрд грн (касса — 5,9 млрд грн):

— 100 млн гривен — на приобретение 200 аппаратов искусственной вентиляции легких;

— 4,3 млрд грн предусмотрено направить на мероприятия по предупреждению вспышек эпидемий;

— 4,7 млрд грн — на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

— 6,1 млрд грн — для повышения надбавок и доплат к заработной плате медицинским работникам и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинской помощи больным COVID-19, а также медикам, работающим в учреждениях здравоохранения МВД и пенитенциарной службы;

— 1,5 млрд грн — на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

— 1,7 млрд грн — для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

— 90,2 млн грн на обустройство временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей).

3. В сфере обеспечения правопорядка 2,7 млрд грн (касса — 2,5 млрд грн) на дополнительные доплаты (до 50% заработной платы или денежного обеспечения) военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляют таможенный контроль.

Доплаты получили более 130 000 военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лица рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейские, должностные лица таможенных органов.

4. Стимулирование экономики — 32,4 млрд грн (касса — 20,8 млрд грн) предусмотрено направить на:

— осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения (31,6 млрд грн, касса не указана, но с учетом затрат на культуру, ориентировочно фактические затраты — около 19 млрд грн);

— для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма, кино (1 млрд грн).

5. В сфере образования — 52,5 млн грн (касса — такая же) для возврата средств, уплаченных за пробное внешнее независимое оценивание в 2020 году: 149 тысячам участникам пробного ВНО по более 362 тыс. пробных тестирований.

6. Частичное восстановление расходов по сокращенным программам 524,2 млн грн (касса — 263,2 млн грн), в том числе:

— в сфере физической культуры и спорта — 475,8 млн грн предусмотрено на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации, развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта;

— в сфере приватизации госимущества — 48,4 млн грн.

Кто дает разрешение на то, чтобы брать деньги из ковидного фонда

Порядок использования средств фонда утвержден постановлением Кабмина от 22 апреля 2020 № 302.

Решение о выделении денег принимается правительством на основании обращений министерств, областных, Киевской городской госадминистрации и других органов госвласти, а также предоставляемых ими финансово-экономических расчетов и обоснований относительно необходимого объема средств фонда по предусмотренным законодательством направлениям.

Когда и кем будет проведен аудит антиковидного фонда

Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках ковидного фонда, утверждают в Минфине.

Кроме этого, согласно распоряжению Кабмина от 14 сентября № 1117-р «Некоторые вопросы осуществления государственного финансового контроля» Государственной аудиторской службе поручено обеспечить проведение мероприятий госконтроля по использованию средств фонда — осуществить проверку и анализ фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования средств фонда, в том числе правильности, достоверности материалов, расчетов и обоснований, которые стали основанием для выделения средств из фонда, состояния расчетов и выполнения обязательств по соглашениям о закупке товаров, работ и услуг за счет средств фонда; состояния возврата средств, предоставленных из фонда на возвратной основе.

Проведение указанных мероприятий Госаудитслужба должна обеспечить с учетом срока, определенного Меморандумом об экономической и финансовой политике, одобренным Советом директоров МВФ 9 июня 2020, а именно до конца марта 2021 года.

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