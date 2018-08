Фокус недели: стабилизация закончилась паника

Прошлая неделя со всей ясностью напомнила инвесторам, в какой хрупкой ситуации сейчас находятся и финансовые рынки, и мировая экономика, а самое главное – как быстро и легко может вырасти ценовая неустойчивость и волатильность.

Новые санкции или политические скандалы, принятые и произошедшие в самый неподходящий момент, могут спровоцировать глобальные финансовые потрясения, особенно учитывая сворачивание поддержки со стороны крупнейших ЦБ мира.

Новая неделя, по крайней мере, с технической точки зрения имеет серьезные предпосылки пройти под флагом возвращения к стабильности на финансовых площадках и коррекциям к тем движениям, которые мы наблюдали в конце прошлой недели. Если же страны предпримут новые действия по эскалации конфликтов, уровень волатильности продолжит расти, что неминуемо может привести к обвалам не только на локальных рынках, но и на основных финансовых площадках.

