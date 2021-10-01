FM Logistic планирует удвоить доходы к 2030 году

Руководство компании FM Logistic рассказало о результатах работы и планах 3PL-оператора в России и мире, а также презентовало новую стратегию развития FM Logistic.

Источник: FM Logistic

Генеральный директор FM Logistic Жан-Кристоф Маше презентовал новую глобальную стратегию развития — Powering 2030. За 9 лет группа FM Logistic планирует удвоить выручку до 3 млрд евро за счет дальнейшего внедрения омниканальных решений и создания устойчивых цепочек поставок, развития городской логистики, а также благодаря следованию принципам устойчивого развития, усилению транспортного направления и улучшению клиентского опыта. Логистический оператор нацелен на увеличение прибыли до вычета налогов (EBIT) до 4% по сравнению с 2,8% в 2020/21 году.

Оборот FM Logistic в России за 2020/2021 финансовый год составил 22 млрд рублей, что на 3% выше показателей прошлого отчетного периода. Внимание компании на 50% сконцентрировано на складском сегменте и копакинге, на 50% — на локальной и международной транспортной логистике. Доля складских услуг в обороте 3PL-оператора снизилась на 4%, международных перевозок — на 14%. В свою очередь, услуги копакинга и внутрироссийских отправок показали положительную динамику: рост по каждой составил 18% и 14% соответственно, что дало толчок развитию компании в целом.

Заключение контрактов с новыми клиентами позволило FM Logistic в России увеличить оборот на 3,05 млрд рублей. По 1,125 млрд пришлось на складские услуги и внутрироссийские перевозки, 465 млн рублей — на международные услуги транспортной логистики и еще 337,5 млн ― на копакинг. Таких результатов удалось добиться несмотря на то, что в первом квартале прошедшего финансового года международные перевозки практически остановились по причине закрытия границ и резкого сокращения товарооборота. Однако за последующие девять месяцев команда FM Logistic, работая в удаленном формате, смогла обеспечить существенный рост оборота. Этому способствовало и расширение клиентского портфеля: в него вошли представители косметической отрасли и сегмента DIY.

Общая площадь складов, находящихся в управлении логистического оператора в РФ, составляет 816 800 кв. м. Их основной объем сконцентрирован в Москве и Московской области, где компания оперирует 16 платформами. При этом FM Logistic присутствует по всей России, предоставляя услуги складской логистики от Санкт-Петербурга до Владивостока. Оператор отмечает, что на рынке складов наблюдается значительное сокращение вакантных площадей, поэтому, реагируя на запросы бизнеса, компания продолжает строить новые площадки.

Так, в деревне Большое Толбино началось возведение современного комплекса, который будет состоять из 6 складов класса, А+. Строительство проводится с учетом всех современных экологических требований и запросов рынка. Площадь склада составит 107 тыс кв. м, вместимость ― более 160 тыс паллет, высота ― 12 м. В будущем комплексе впервые под одной крышей расположатся как собственные кросс-докинговые платформы, так и стандартные склады для удовлетворения запросов клиентов, работающих в сегментах b2b и b2c, с омниканальной реализацией товаров.

Оборот подразделения внутрироссийского транспорта FM Logistic увеличился на 27,1%. Ежедневно логистический провайдер оперирует 900 автомобилями, осуществляя более 60 тыс транспортных операций в месяц. Клиентская база направления локальных транспортировок насчитывает 770 компаний, 60% оборота подразделения приходится на доставки сборных грузов в торговые сети. Железнодорожные перевозки по России по итогам 2020/21 финансового года также показали 15-процентный рост относительно прошлого отчетного периода. Подразделение расширяет клиентский портфель и сеть доставок. В прошлом году компания открыла три кросс-докинговые площадки, их общее количество в стране достигло 22.

Международные перевозки показали не такой большой рост, как локальные. Ежемесячно компания осуществляет 2 тыс таможенных операций, доставляя до 320 контейнеров из Юго-Восточной Азии в Россию и Европу. Максимальное количество международных рейсов в месяц ― 600. FM Logistic продолжает развивать ключевой сервис ― мультимодальные доставки из Китая в Европу и Россию, а также новую линию LTL-отправок из Европы в РФ через Литву и услуги по нанесению кодов Data Matrix.

По состоянию на март 2021 года в компании работает 7 444 человека. Большинство сотрудников — женщины (56%), средний возраст сотрудников — 36–50 лет. 45% коллектива FM Logistic трудится в компании от одного года до трех лет, доля людей со стажем работы более 5 лет достаточно высока и составляет 36%. За 2020/2021 финансовый год компании удалось на 3% улучшить показатель текучести персонала, который сейчас составляет 27,1% (средний показатель текучести кадров в логистической отрасли составляет порядка 40%). Неслучайно FM Logistic является обладателем многочисленных наград в сфере HR.

В текущем финансовом году (2021/2022) в фокусе FM Logistic в России e-commerce, городская логистика, транспортная стратегия, улучшение клиентского опыта, устойчивое развитие.

«Как ранее упомянул Жан-Кристоф Маше, задача нашей компании ― удвоить доходы к 2030 году. Мы осознаем, какая ответственность сейчас возложена на индустрию supply chain, которая фактически стала драйвером роста для многих сфер бизнеса. Активно развивается омниканальность, особенно в контексте e-commerce и big data. Поэтому для наших клиентов очень важны скорость, качество и своевременность доставки, ― отметил генеральный директор FM Logistic в России Олег Альхамов. ― Что касается приоритетов FM Logistic, то существует пять направлений, где мы стремимся активно развиваться. Одно из них ― это

электронная коммерция

, включающая в себя операции по фулфилменту, процессы „средней“ и „последней“ миль, дарксторы и управление складами. С развитием e-commerce все большее значение приобретает городская логистика. Клиенты чаще заказывают перевозки продукции между регионами России, контейнерные перевозки из Китая в РФ и Европу. При помощи наших коллег из Польши и Франции мы более эффективно и гибко осуществляем международные отправки. Решения „от двери до двери“ ― то, что наши заказчики ждут от нас. Также важное для нас направление ― „зеленая“ логистика. Это отвечает нашему видению развития современных устойчивых решений и улучшения качества жизни».

Приоритетная задача FM Logistic в России ― обеспечение омниканальности в текущих условиях. В настоящий момент логистический провайдер ежемесячно собирает порядка 350 тыс заказов для e-commerce. Компания фиксирует возросший спрос ритейлеров и b2c-компаний на услуги доставки от склада «до двери». 3PL-оператор уже начал обрабатывать заказы в сегменте b2c с помощью собственного сервиса агрегации служб доставки и в следующем году планирует значительно увеличить объемы отправок. Помимо этого, компания предлагает цифровые сервисы: колл-центр, разработку и интеграцию виджетов на сайты клиентов.

В текущем финансовом году FM Logistic рассчитывает увеличить объемы городской доставки (в том числе экологичным транспортом) и обеспечить 30-процентный рост товарооборота в рамках данного направления. Провайдер планирует интеграцию с новыми грузополучателями из сегмента HoReCa, а также с салонами красоты и торговыми центрами. Кроме того, транспортное подразделение внедряет почтоматы для возврата документов от грузополучателей.

Логистический провайдер делает ставку на железнодорожные транспортировки из Поднебесной в Европу и Россию. Даже в условиях непростой ситуации на рынке морских перевозок, особенно в Китае, компания продолжит развивать международные отправки грузов по морю. Эффективность данного вида доставки обусловлена широкой сетью агентов FM Logistic в КНР. Кроме того, оператор продолжит активно внедрять сервисы с добавленной стоимостью: прием грузов в Европе с их консолидацией и последующей доставкой в РФ, таможенной очисткой и нанесением маркировки по запросу клиентов (логистический провайдер располагает специально оборудованными для этой цели складами).

FM Logistic в России планирует уделить особое внимание развитию цифровых сервисов. Для подключения партнёрских кросс-докинговых площадок будет использоваться приложение для обработки документов на кросс-доках simple Xdock, появится система YMS для упрощения и автоматизации процесса погрузки машин, расчет коммерческих предложений будет переведен в систему Mercury, расширится применение ЭДО. Кроме того, логистический оператор участвует в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты по внедрению безбумажного кадрового документооборота.

В апреле 2021 года — марте 2022 года общий объем инвестиций FM Logistic на российском рынке составит 750 млн рублей. 274 млн уже выделено на оборудование нового складского комплекса в Толбино. Еще 35 млн логистический оператор потратит на обучение сотрудников. Оставшиеся денежные средства пойдут на внедрение технологий, закупку оборудования и др.

Достижение целей, поставленных в рамках стратегии Powering 2030, будет возможно в первую очередь благодаря спросу на омниканальную логистику на рынке электронной коммерции, особенно в центрах крупных городов, а также росту онлайн-продаж продуктов питания: порядка 70% доходов FM Logistic приходится на услуги для ритейлеров, рост оборота компании в сфере e-commerce за последний финансовый год составил от 30 до 100% в зависимости от страны. Компания продолжит инвестировать в развитие новых услуг, среди которых решения для городской логистики (дарксторы, пункты выдачи заказов) и системы управления всей цепочкой поставок. Также будет расширен ассортимент услуг для ритейлеров, продающих товары без упаковки.

«Для реализации стратегии Powering 2030 FM Logistic разработала комплексную программу стимулирования роста прибыли. Во время быстрых изменений наш приоритет — помочь клиентам выстроить устойчивые омниканальные цепочки поставок. Таким образом, в нашем 9-летнем плане качество обслуживания клиентов и обеспечение устойчивого развития лежат в основе всего, что мы делаем. Это будет поддерживаться запуском дополнительных услуг, таких как пункты выдачи заказов. Также мы продолжим внедрять решения для уменьшения экологических проблем, открыв станции по производству экологически чистого водорода на некоторых из наших логистических платформ», — сказал генеральный директор FM Logistic Жан-Кристоф Маше.

Стратегия Powering 2030 основывается на сильных сторонах FM Logistic, таких как расширение клиентского портфеля в секторах потребительских товаров, розничной торговли и косметики; партнерство с дочерней компанией группы FM, специализирующейся на строительстве логистической недвижимости, — NG Concept; способность управлять многоканальным потоком заказов, а также устойчивый рост: выручка группы за 2020/21 финансовый год выросла с 744 млн евро в 2009/2010-м до 1,38 млрд евро.

FM Logistic уже отмечает успехи реализации Powering 2030. В первой половине текущего финансового года (в марте—сентябре 2021-го) логистический оператор зафиксировал рост выручки на 11% относительно аналогичного периода 2020-го.

Ранее FM Logistic отказался от участия в совместном предприятии с «Росагромаркетом».

Кроме того, FM Logistic внедряет инвентарных дронов и расширяет услуги для e-commerce.

Retail.ru