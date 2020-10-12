Флот «Северного потока — 2» тренируется у Калининграда

Под Калининградом идут полномасштабные испытания трубоукладчика «Академик Черский» и учения по достройке «Северного потока — 2». В операции задействовали четыре судна.

Большая часть флота «Северного потока — 2» участвует в испытаниях трубоукладчика «Академик Черский» между Калининградом и Клайпедой. Они проходят в 20 милях от Куршской косы в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом говорят данные навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к Куршской косе почти пять дней назад, там уже находилось судно снабжения «Морспасслужбы», «Балтийский исследователь», которое ранее участвовало в проекте балтийского газопровода.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

В последние несколько дней к ним присоединились еще два снабженца российских морских спасателей — «Умка» и «Финвал». Эти суда «Морспасслужбы» прибыли вслед за трубоукладчиком из немецкого порта Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2» в Германии. Там осталось только ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов».



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Суда снабжения отключили передачу данных по автоматической идентификационной системе (АИС), но ранее переданные данные об их маршруте и местонахождении и спутниковые сигналы о расположении двух неизвестных судов у трубоукладчика говорят о том, что «Умка» и «Финвал» находятся у «Академика Черского».



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Глубина моря в районе Куршской косы составляет около 20 метров и как раз подходит для испытаний новых якорей для достройки газопровода в немецких водах. Как сообщало EADaily , общая задержка возобновления работ может быть связана с тем, что на трубоукладчике пришлось устанавливать систему якорного позиционирования.



Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: twitter.com.

В Германии требуют, чтобы на мелководье в немецких водах Балтийского моря укладка газопровода велась судном с якорным позиционированием, а собственники подходящей для этого баржи «Фортуна» отказались участвовать в проекте. Она 10 месяцев простояла на базе «Северного потока — 2» в Германии, а в июле ее увели в начале в Росток, а потом — в Висмар.

«Проверят работу электронных систем и, прежде всего, установленных якорей для позиционирования корабля во время его эксплуатации. Всего на борту „Академика Черского“ установили восемь якорей. У каждого из них есть независимый генератор энергии, используемый для питания лебедок. Трубоукладчик будут сопровождать якорезаводчики, работа которых заключается в перемещении и правильной затяжке якорных цепей», — писал Мариуш Маршалковски из польского BiznesAlert.

Подобную модификацию проходил и трубоукладчик Audacia, который уложил большую часть газопровода в немецких водах. Судно принадлежит швейцарской Allseas, которая вышла из «Северного потока — 2» после того, как США ввели санкции против участников проекта в конце прошлого года.

Источники польского журналиста говорили, что после ходовых испытаний трубоукладчик должен вернуться в Мукран для завершения работ на борту. Они займут еще несколько недель, после чего «Академик Черский» сможет приступить к строительству «Северного потока — 2» — в начале ноября.

До завершения двух ниток балтийского газопровода осталось достроить около 160 километров в датских и немецких водах. И около 20 километров по каждой нитке приходится на немецкие воды. А их глубина в районе работ, по карте Института исследований Балтийского моря им. Лейбница, составляет как раз до 20 метров.

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственный кандидат на достройку «Северного потока — 2». Ранее больше спекуляций было вокруг системы динамического позиционирования, которую требовало Датское энергетическое агентство для работы в датских водах и которая изначально стояла на «Академике Черском».

Также на борту трубоукладчика за пять месяцев его стояния в Мукране должны были установить сварочное оборудование. Конкурс на эти работы «Газпром флот» завершил зимой, когда «Академик Черский» покинул Находку и отправился в Балтийское море.

В «Газпроме» и Nord Stream 2 AG до последнего времени не комментировали подготовку к достройке «Северного потока — 2». Оператор проекта только сообщал, что вариант еще не выбран.

Из-за санкций США и их будущего расширения «Газпром» вынужден использовать российские суда. 1 октября Датское энергетическое агентство выдало последнее разрешение для запуска балтийского газопровода — на эксплуатацию.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.





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