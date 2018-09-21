Fitch ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за спора США и Китая

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год из-за торгового спора США и Китая.
Об этом говорится в сообщении Fitch, пишет Интерфакс-Украина.
Прогноз роста мирового ВВП на 2019 год понижен на 0,1 процентного пункта (п.п.) — до 3,1%, прогноз экономического подъема в Китае на тот же год ухудшен на 0,2 п.п., до 6,1%.
Кроме того, агентство считает, что протекционизм США в торговой политике уже достиг точки и он начинает оказывать существенное давление на перспективы глобального экономического подъема.
Напомним, что в июне Всемирный банк спрогнозировал мировой кризис после 2019 года.
Позже эксперты американского финансового холдинга JPMorgan также заявили, что новый финансовый кризис может произойти в 2020 году.
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