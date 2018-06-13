Fitch сохранило прогноз по росту мировой экономики в 2018 и 2019 годах

Мировая экономика вырастет на 3,3% в 2018 году и на 3,2% в 2019-м, ожидают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings. Оценки не изменились по сравнению с представленными в мартовском глобальном макропрогнозе, несмотря на не соответствовавшие ожиданиям показатели по ряду стран в I квартале текущего года.

Как поясняют аналитики, это частично отражает распределение «провалов» в росте по сравнению с прогнозами среди менее крупных экономик и соблюдение или превышение «планов» двумя крупнейшими экономиками — США и Китаем. Кроме того, в странах Северной Европы слабые по сравнению с прогнозами показатели I квартала были, судя по всему, связаны с необычно холодной зимой, и Fitch не ожидает повторения столь суровых погодных условий.

Тем не менее прогноз-2018 по ВВП пересмотрен в сторону понижения для десяти из рассматриваемых Fitch 20 экономик: например, для еврозоны — на 0,2 процентного пункта, для Великобритании — на 0,1 п. п., для Японии — на 0,3 п. п. Сопоставимые пересмотры коснулись Бразилии и ЮАР, также понижены прогнозы для России и Индонезии. В противовес этому прогнозы для США и Китая были повышены на 0,1 п. п.; улучшены ожидания на 2018 год в отношении Польши и Индии.

В макропрогнозе-2019 изменений меньше, при этом заметным исключением является Турция, где недавние потрясения на валютном рынке и скачки ставки, как ожидается, окажут существенное негативное влияние на внутренний спрос. Прогноз для США повышен на 0,1 п. п., для КНР — на 0,2 п. п. на фоне более благоприятной, чем ожидалось, текущей ситуации.

Fitch ожидает, что ЦБ РФ продолжит постепенно смягчать денежно-кредитную политику и снизит ключевую ставку до 6,75% к концу 2018 года.





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