Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,1% с 5,3%, ожидавшихся в декабре, говорится в докладе агентства.

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По оценкам агентства, в 2020 году мировая экономика снизилась на 3,4%, хотя агентство ожидало снижения на 3,7%. Fitch ожидает, что в 2021 году мировой ВВП будет на 2,5% выше по сравнению с 2019 годом, предшествующим пандемии коронавируса.

«Перспективы роста мировой экономики улучшаются, поскольку бюджетная поддержка резко усиливается, экономика адаптируется к социальному дистанцированию, а внедрение вакцинации набирает обороты», — говорится в докладе.

Fitch прогнозирует рост ВВП США на уровне 6,2% в 2021 году (пересмотрен с 4,5%), Китая — на уровне 8,4% против ранее ожидавшихся 8%. Экономика еврозоны вырастет на 4,7%, как и ожидалось ранее. Рост в развивающихся странах без учета Китая прогнозируется на уровне 6% по сравнению с 5%, которые прогнозировало агентство ранее.

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Основным фактором пересмотра прогноза по мировой экономике, как поясняет Fitch, является недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, намного превышающий ожидания. «Его объем в 1,9 триллиона долларов составляет более 2,5% мирового ВВП», — пишет агентство.

Агентство отмечает, что внедрение вакцины от коронавируса набирает обороты, особенно в Великобритании и США. «Еврозона стартовала медленнее, но программа должна ускориться во втором квартале 2021 года», — пишет Fitch.





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