Фискалы оштрафовали Коболева на 8 миллиардов гривень

Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн

Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штраф на сумму 7 и 1,3 млрд. грн. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд. грн «не позднее пятнадцати дней», — написал Коболев.

По его словам, основание, указанное в тексте постановления, заключается в том, что Коболев «не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводдающих документов». Отметим, что Коболев не предоставил полные копии постановлений, а только первые и последние страницы.

При этом Коболев заявил, что реальная причина заключается в отказе «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО «Газпром» контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

«Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не ели, но на котором настаивает Газпром. Я не жалуюсь, я просто хочу, чтобы все понимали, с какими «патриотами» нам здесь приходится иметь дело», — заключил Коболев.

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