Фискальная служба Украины разоблачила девять тысяч нелегальных предпринимателей

В Украине с начала года разоблачили 8,8 тысяч ведших теневую деятельность предпринимателей и обязали их зарегистрироваться официально.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

«За январь-июль 2018 году к государственной регистрации привлечены 8,8 тыс. граждан, осуществлявшие предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса», — отметили в ГФС.

Также с начала 2018 года в результате проверок в 47% случаев выявлены нарушения налоговых норм. Нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн единого социального взноса (ЕСВ) и 26 млн грн военного сбора.

Налоговые проверки обнаружить 4,2 тыс. наемных сотрудников, работавших без трудового договора. С начала года 2018 работодатели дополнительно заключили 24,8 тыс. трудовых договоров с наемными лицами.

Напомним, в докладе экспертов МВФ говорится, что средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП, тогда как Кабмин утверждает, что теневая экономика Украины не превышает 33% ВВП .

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