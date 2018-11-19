Фискальная дисциплина и инвестиции укрепят экономику Украины — эксперт

В МВФ назвали условия, при которых Украина сможет избежать кризиса экономики

Так, по мнению постпреда Международного валютного фонда Йоста Люнгмана, Украина должна соблюдать фискальную дисциплину и привлечь как можно больше инвестиций, передает Hyser.

Об этом Люнгман заявил в Киеве во время «круглого стола».

Комментируя ситуацию в Украине, эксперт также отметил важную роль правительственной политики.

По его словам, чтобы достичь снижения государственного долга, уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП необходимо удерживать где-то в пределах 2,5%.

Вместе с тем, МВФ предсказывает уменьшение роста украинского ВВП на 2020 год.

Международный валютный фонд изменил прогноз относительно экономического роста Украины. Так, в 2020 году они ожидают рост на три процентов, при том, что ранее говорилось о трех с половиной процента.

Предыдущий прогноз был опубликован полгода назад – в апреле 2018 года. Он был немного оптимистичнее для Украины, но уточнялось, что на состояние экономики в Украине значительно повлияют выборы в ВР и в президенты.

Аналитические службы МВФ сообщили, что в год выборов будет ожидаться большой расход государственного бюджета, поэтому нашей стране нужно внимательно следить за сохранением дефицита государственной казны в пределах двух с половиной и трех процентов.

А в октябре котировки роста ВВП в 2018 году были ухудшены всемирным банком с 3,3 до 3, 5 процента. В первом квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта составил 3,1%.

В Госстате отмечают, что по сравнению с третьим кварталом 2017 года украинская экономика добавила 0,4% с учётом сезонного фактора.

«Экономика Украины растет 11 кварталов подряд. Ситуация соответствует прогнозам правительства и международных партнеров», — прокомментировали в Кабмине.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

Как сообщала Politeka, в Украине повысят размеры налогов: кто пострадает.

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