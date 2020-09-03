Фирташ и Нафтогаз начали бороться за украинцев. АМКУ увидел манипуляции. ТЭК, Экономика

Чем ближе отопительный сезон, тем дороже природный газ. Это привычное для стран Европы правило рынка с недавних пор действует и в Украине.

В августе Кабинет министров отпустил цены на газ для населения в свободное плавание. С этого времени стоимость «голубого топлива» для украинцев диктует рынок.

Еще в июле в рамках государственной регуляции цен один кубометр газа для домохозяйства стоил 2,3 грн. Но уже в сентябре, на второй месяц газовой реформы, этот же объем подорожал до чуть ли не до 5,5 грн.

В чем причина такого резкого подорожания?

Долгожданная реформа

Украина шла к реформе газового рынка для населения с 2015 года. Она могла произойти и раньше, но планы менялись. Только в 2020 году энергореформа переносилась дважды – с 1 мая до 1 июля, с 1 июля — до 1 августа.

Что она предполагала?

Простыми словами государство отказалось от регулирования цен на газ для населения. До этого государственная компания Нафтогаз в рамках механизма выполнения спецобязательств должна была продавать газ по «льготной» цене так называемым газсбытам. Те в свою очередь поставляли его с наценкой домохозяйствам.

В историю этот механизм вошел как ПСО (Public service obligation). С его помощью Кабинет министров контролировал цены на газ для населения и сохранял их на относительно низком уровне.

Отсутствие конкуренции и низкая ликвидность — главные недостатки этой модели газового рынка. Именно эти цели преследует газовая реформа: ведь вместе с отменой регулирования цен потребителям разрешили свободно менять газового поставщика, даже при наличие долга.

По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на газовом рынке для населения сейчас работает более 40 компаний. Это в 17,5 раз меньше, чем поставщиков на рынке промышленности, где цены на газ не регулируются с 2015 года.

Общая емкость газового рынка для населения — 8 млрд кубометров в год, которые потребляют 12,5 млн потребителей.

Основной игрок на рынке поставок домохозяйствам – газсбыты подконтрольные группе компаний РГК Дмитрия Фирташа. Она контролирует более 20 облгазов и газсбытов, занимавших в первом квартале 2020 года 69% долю рынка. Еще 2% рынка, по оценке регулятора, занимала в начале этого года госкомпания Нафтогаз, остальные 29% — другие поставщики.

Махинации на рынке

На рынке газа, впрочем, как и на любом другом товарном или финансовом рынке, действуют собственные правила.

С отменой ПСО, по словам директора газового департамента НКРЭКУ Татьяны Рябухи, поставщики должны регулярно предупреждать клиентов о предстоящем повышении тарифов. Соответствующие предупреждения должны «выходить» на сайте компании за 5 дней до месяца поставки — где-то 25-26 числа.

«Почему цена должна быть опубликована? Потому что, если эта цена не устраивает потребителя, он спокойно может уйти к другому поставщику. Это основа конкурентного рынка, — объяснила Рябуха LIGA.net.

На практике так сделали единицы. По словам члена НКРЭКУ Ольги Бабий, на 25 августа ряд газовых «провайдеров» это требование проигнорировали, нарушив тем самым правила рынка. Она назвала это «серьезным нарушением», максимальный штраф за него — 850 000 грн.

«Если поставщики не опубликуют цены и не предоставят эту информацию, мы с 1 сентября идем на проверки и будем штрафовать за это нарушение», — предупредила она в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Судя по всему предупреждение не сработало.

В течение двух дней LIGA.net мониторила сайты более 40 поставщиков газа. Изучая их предложения, мы обнаружили, что на 2 сентября, даже после рекомендаций АМКУ публиковать свои расценки вовремя, как минимум девять компаний все еще не выполнили требования регулятора.

Зачем поставщики скрывают свои предложения? Версий как минимум две.

Первая – борьба с конкурентами. По словам директора ГПК Нафтогаз Максима Рабиновича, дольше всех с публикацией цен «тянули» именно газсбыты. Их действия он расценивает, как очередную попытку удержать клиента, чтобы тот не смог сравнить цены и уйти к поставщику с более выгодным предложением.

Сами газсбыты, большая часть которых входит в группу РГК Дмитрия Фирташа, это утверждение не комментируют.

Вторая версия – конспирологическая. В АМКУ считают, что таким образом, от населения скрыли «значительный» рост цен на газ. Эти же опасение выразили LIGA.net высокопоставленные собеседники в Кабмине, НКРЭКУ и Нафтогазе, предположив, что газсбыты могли их «завысить».

Насколько эти обвинения правдивы? На этот вопрос ответить непросто.

Совпадение? Почти все газсбыты афилированные с РГК, выставили максимальные цены на рынке — 5,49 грн за куб. Это на 16% больше, чем предложил тот же ГПК Нафтогаз.

Почему образовалась такая разница? Вероятно, причина в разных подходах к ценообразованию.

По словам собеседника LIGA.net в Нафтогазе, часть «сбытов» с отменой ПСО не стали покупать у группы газ по годовому контракту за 4,2-4,5 грн за кубометр. Вместо этого они якобы ушли к оптовому поставщику-трейдеру ЕГАЗу (ранее работала под брендом РГК-трейдинг) — он как импортирует газ, так и закупает его на внутреннем рынке.

В сентябре, как указано на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ), средняя цена на газ в Украине для бизнеса составляла 4,6 грн за куб. Это значит, что «прайс» поставщиком РГК либо был завышен, либо он соответствовал котировкам на спотовых торгах (при покупке газа на следующий день). Например, на 1 сентября, согласно данным УЭБ, средняя стоимость газа c поставок в течение месяца, чуть более 5,4 грн.

Будет ли продолжение?

Действия газсбытов не прошли незамеченными. 28 августа АМКУ официально открыл дело по факту скрытого завышения цен поставщиками газа для населения.

Что им грозит? В худшем случае — 10% штраф от годового дохода за предыдущий год. Наказание может стать «бонусом» к штрафу НКРЭКУ за публикацию цен на газ позже сроков.

Но могут быть и другие последствия. К примеру, у регулятора есть основания подозревать газcбыты в сговоре из-за их одинаковых предложений с максимальной ценой.

«Если после анализа информации комиссия придет к предположению о возможном нарушении сбытовыми компаниями антимонопольного законодательства, — обратимся в АМКУ», — добавила Татьяна Рябуха из НКРЭКУ.

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