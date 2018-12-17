Финляндия и Эстония расходятся во взглядах на отношения с Россией — новости политики, новости о Европе — газета «Обзор», новости Литвы — Сайт газеты ОБЗОР

© flickr.com, U.S. Army Europe Images

Беседа финского журналиста с руководителем Института внешней политики Эстонии свелась, в основном, к выяснению различий отношения Эстонии к НАТО и России и отношения к ним Финляндии. Стандартные рассуждения эстонского эксперта об «агрессивности России» и незаменимости НАТО вполне отражают фантомные боли политической элиты этой бывшей советской республики.

Дружественные братские народы отличаются, в том числе, и отношением к НАТО. Как член НАТО, Эстония надеется, что Финляндия, сблизившаяся с альянсом, тоже войдет в его ряды, говорит Кристи Райк.

Руководитель Института внешней политики Эстонии Кристи Райк (Kristi Raik) считает, что многие представители поколения финнов, выросшие в годы существования Советского Союза, до сих пор считают, что к России надо относиться положительно. Критический подход в рассуждениях о России по-прежнему дается им с трудом. Раньше Райк работала исследователем в Финляндии.

Членство в НАТО — основа политики безопасности Эстонии, говорит Райк. Она считает членство разумным решением для политики обороны — особенно из-за соседства с Россией.

Эстония, вновь ставшая независимой в 1991 году, присоединилась к североатлантическому альянсу НАТО сразу, как только это стало возможным. В 2004 году страну приняли в ряды НАТО и ЕС. Присоединившись к НАТО и ЕС, Эстония, по мнению Райк, обеспечила себе наиболее безопасную позицию в международном отношении.

Райк, гражданка Эстонии, хорошо разбирается в политике безопасности Эстонии и Финляндии. До перехода в руководство Института внешней политики Эстонии (EVI) она долгое время была исследователем в Институте внешней политики Финляндии (UPI). В Финляндии она получила образование вплоть до степени доктора.

У стран-соседей есть свои травмы советского времени

На губах Райк появляется легкая улыбка, когда ей говорят, что в послевоенное время Финляндия практически 50 лет вела себя в отношениях с СССР очень послушно, заключив советско-финляндский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Однако тот факт, что в те же годы Эстония была оккупирована Советским Союзом, улыбку не вызывает.

Райк говорит, что на нынешнюю жизнь двух братских народов до сих пор влияют исторические отношения с Советским Союзом, предшественником России. Официальные отношения России и Эстонии находятся на минимальном уровне.

«Холодная война закончилась не так давно. Поколение, которое сейчас находится у власти, помнит это время. Однако разница между поколениями становится заметной в обеих странах. У финского поколения, взрослевшего в советские годы, до сих пор сильны рефлексы, выработанные уроками истории. Многие думают, что к России нужно относиться положительно».

«У более молодого поколения такого хода мысли нет — как в простых вопросах, так и в открытых разговорах о России. Ведь никаких проблем с критикой в адрес России быть не должно. Однако для более взрослого поколения финнов это по-прежнему тяжелый вопрос».

Райк отмечает разницу во взглядах поколений и в Эстонии. Разговоры о России еще более критичны, чем в Финляндии. Более молодое поколение плохо знает Россию и не очень ею интересуется.

Если НАТО не поможет Эстонии, альянс распадется!

В Эстонии верят в устрашающий эффект НАТО — особенно в отношениях с Россией. В известной Статье 5 Устава НАТО говорится, что члены альянса должны защищать других членов, если на тех нападут.

В 2016 году альянс НАТО принял решение о размещении своих многонациональных войск в странах Прибалтики и Польше. Это решение стало ответом на обеспокоенность этих стран в связи с российской угрозой. Весной 2017 года в Эстонию вошли первые войска. В каждой стране находится чуть больше тысячи солдат, что сравнимо с батальоном.

Подразделения меняются в ротационном порядке раз в восемь месяцев. Сначала в Эстонии были подразделения из Великобритании и Франции. Вместе с войсками в страну были доставлены танки, военный транспорт для пехоты и разведывательные летательные аппараты.

Существенная часть устрашающего влияния войск НАТО заключается в том, что если россияне нападут, например, на находящихся в Эстонии англичан, то конфликт станет международным, и противником России будет не только Англия, но и весь альянс НАТО.

Райк говорит, что эффект устрашения НАТО, безусловно, повышает порог начала военного конфликта. На вопрос, может ли НАТО своими действиями предотвратить конфликт, она отвечает с некоторым сомнением:

«Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным на все сто процентов. Однако присутствие войск НАТО является для Эстонии очень важным. Несмотря на размеры подразделений, эффект устрашения сохраняется».

Эффективность Статьи 5 Устава НАТО еще никогда не испытывалась на деле. Однако Райк верит в ее надежность.

«Если НАТО не ринется в таком случае на помощь, то на этом альянс разрушится. Это сильная логика».

У самой Эстонии есть воздушные, сухопутные и морские военные силы. И пока они достаточно слабые. Например, в воздушных силах числится 20 различных летательных аппаратов, но ни одного боевого самолета. Воздушное пространство Прибалтики одновременно контролируют несколько истребителей НАТО.

Отношения Финляндии и НАТО — предмет обсуждений

Райк говорит, что отношения Финляндии и Швеции с НАТО сейчас активно обсуждаются. Страны заключили с НАТО договор о сотрудничестве, который разрешает альянсу проход через территории этих стран.

«Постоянно ведутся разговоры о том, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО было бы очень благоприятным для Эстонии. Вопрос обороны стран Прибалтики был бы значительно упрощен. Сейчас Финляндия и Швеция сближаются с НАТО. Однако в том случае, если потребуется защищать страны Прибалтики, от них вряд ли автоматически поступит такой быстрый ответ, как от стран-членов».

Райк считает, что на практике Финляндия не сможет остаться в стороне от конфликта с участием Эстонии.

«Это совершенно другой вопрос — сможет ли Финляндия остаться в стороне, если в Прибалтике, например, между Эстонией и Россией, начнется большой вооруженный конфликт. Россия может захотеть воспользоваться территориями Финляндии. С позиции России и НАТО стратегическое расположение Финляндии является настолько важным, что в случае начала вооруженного конфликта Финляндии будет очень тяжело оставаться в стороне».

Райк отмечает, что в подобной ситуации стоит учитывать и ЕС.

«Будучи членом ЕС, Финляндия обязана помогать своим странам — партнерам по Европейскому союзу. В чем будет выражаться эта помощь на практике — неясно, но свою сторону Финляндия уже в любом случае выбрала».

По мнению Райк, в Эстонии все же плохо понимают отношения Финляндии и России.

«Они настолько сложные и многоуровневые, что в них тяжело разобраться. На основании образа, созданного в СМИ, легко складывается мнение, что Финляндия относится к России слишком положительно».

© flickr.com, Jori Samonen Флаги Финляндии и России

«Легко ускользает тот факт, что Финляндия всегда строго осуждала действия России на Украине и принимала участие в санкциях. Финляндия не отклонится от выбранного курса, поскольку осуждение агрессивности России — в интересах безопасности Финляндии».

Райк сетует на то, что знания эстонцев о России становятся все более скудными. Из-за этого у граждан легко создается враждебный образ России.

«Хотелось бы надеяться, что на уровнях, которые находятся ниже политики, будут осуществляться попытки создать больше связей с Россией. Поскольку мы все же являемся соседями, очень важно, чтобы мы располагали достаточными знаниями о России. В Эстонии этих знаний не хватает».

«На политическом уровне хороших предпосылок для активного развития отношений нет. Это связано со сложившимся контекстом. А также с тем, что Россия тоже не проявляет особого интереса к вопросу. Ведь России не нужны хорошие отношения с Эстонией».

Диалогу с Россией надо учиться у Финляндии

Развитие отношений Эстонии и России, по мнению Райк, находится не только в руках одних эстонцев.

«Безусловно, все происходит в контексте отношений России и Запада. Сейчас в отношениях России и ЕС наблюдается застой. Похоже, никаких грандиозных перемен не предвидится, поскольку конфликт на Украине по-прежнему сохраняется, санкции продолжают действовать и в вопросах безопасности и правопорядка сохраняются значительные разногласия. Поскольку все масштабные проблемы, скорее всего, сохранятся по меньшей мере в ближайшем будущем, никакие большие перемены в отношениях Эстонии и России не произойдут».

Райк говорит, что за исключением прохладных межгосударственных отношений у Эстонии и России нет больших проблем. Русское меньшинство в Эстонии очень хорошо интегрировалось в общество.

У юго-восточной границы в Печорском районе, оставшемся у России, живет эстонская этническая группа сету. Представителей этой группы насчитывается всего несколько тысяч, они исповедуют православие. В общей сложности в обеих странах живет 10-20 тысяч представителей этой народности. На языке сету говорят около пяти тысяч человек. На практике сету не представляют никаких проблем.

«Ведь Россия сейчас не запрещает людям уезжать. В этом заключается большая разница с Советским Союзом. Все желающие могут спокойно уехать».

Райк считает, что эстонцам и другим народам следует брать пример с отношения финнов к диалогу с русскими.

«У финнов и эстонцев разное восприятие политического диалога и общения с Россией. Это связано с тем, как в ЕС относятся к диалогу с Россией. Очень многие считают, что диалог — это своеобразная уступка, которая влечет за собой дополнительные уступки».

«В Эстонии боятся диалога и выступают против него. В Финляндии, как мне кажется, лучше понимают, что сам по себе диалог не является уступкой. Он необходим, потому что он соответствует интересам обеих сторон. Диалог не следует рассматривать как уступку. В Финляндии я поняла, что это — одно из важных условий общения».

Автор: Йоуко Хуру (Jouko Huru) для Kansan Uutiset, Финляндия, перевод ИноСМИ





Источник