Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс

В случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН Финляндия должна принять в ней участие

Об этом заявил президент этой страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на Yle.

«Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса», — заявил он на встрече с финскими журналистами в Мюнхене.

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