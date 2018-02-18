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Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс

Политика18 Фев 2018
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В случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН Финляндия должна принять в ней участие

Об этом заявил президент этой страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на Yle. 

«Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса», — заявил он на встрече с финскими журналистами в Мюнхене.

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