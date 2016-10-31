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Завершился первый этап подачи электронной декларации 2015 года

Финансы 31 Окт 2016
Завершился первый этап подачи электронной декларации 2015 года
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Завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

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