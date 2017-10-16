В Украине стремительно дорожают овощи

Цены на тепличные огурцы и томаты на украинском рынке за последние несколько дней выросли почти на 30%.

Так, средняя цена тепличного огурца на оптовых рынках сегодня уже достигла 18-21 грн/кг. Томаты подорожали до 18-24 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом, цены на продукцию увеличились на 25-30%.

Эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман отмечает, что цены на тепличные овощи в Украине всегда начинают стремительно расти именно с начала октября. Причиной этого является сокращение светового дня и связанное с ним уменьшение выборки в теплицах.

“Общее предложение тепличных овощей в украинских хозяйствах в этом сезоне была несколько меньше, поэтому и цены на огурцы и томаты в течение почти всего сезона держались на достаточно высоком уровне. Именно из-за высоких внутренних цен мы наблюдаем сокращение объемов экспорта этой продукции” – сказала Гетьман.

По ее мнению, в ближайшие дни стоит ожидать повышения цен, поскольку в украинских теплицах сезон уже почти подходит к концу, а импортеры пока не торопятся завозить огурцы и томаты из Турции из-за высоких цен на турецком рынке и опасений валютных колебаний в Украине.