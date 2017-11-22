Украинцы задолжали за коммунальные услуги 12,6 млрд грн

Задолженность населения за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) снизилась до 12,6 млрд грн, или на 8,4% по состоянию на 1 октября в сравнении с началом года.

Такие данные сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уровень оплаты населением за услуги ЖКХ составил 105,2% с учетом погашения задолженности за прошлые периоды, что на 13,9% больше по сравнению с 2016 годом.

Наибольший объем долгов – за централизованное отопление и горячее водоснабжение (7,1 млрд грн или 56,1%). За водоснабжение и водоотведение – 2,1 млрд грн или 16,5% от общей задолженности.

Задолженность за содержание домов и придомовой территории составила чуть больше 3 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 415,8 млн грн (24,1% и 3,3% соответственно).

Жители Киева имеют самые большие долги – 2,5 млрд грн, также жители Днепропетровской (2,4 млрд грн) и Харьковской (1,9 млрд грн) областей. Самые низкие объемы задолженности – в Волынской (49,0 млн грн), Хмельницкой (65,3 млн грн), Тернопольской (62,5 млн грн) и Черновицкой (38,7 млн грн) областях.