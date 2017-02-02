Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

Дорожает почти все – от мяса и «молочки» до хлеба и муки, отмечает специалист

По итогам января в Украине значительно подорожали продукты питания, что ставит под угрозу реализацию правительственное плана по 8%-ной инфляции. Такое мнение выразил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, аграрный эксперт Алексей Дорошенко.

«Цены в январе бьют все рекорды», – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По данным аналитика, в частности, значительно выросли цены на овощи. Например, картофель подорожал на 16% (+0,84 грн/кг). «Это связано с тем, что он является основой нашего рациона как самый дешевый продукт в Украине», – отмечает Дорошенко.

Морковь подорожала на 9% (+0,36 грн), свекла и капуста – на 8% (+0,3 грн), лук – на 4% (+0,17 грн). «Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи», – поясняет аграрный эксперт.

Молочная продукция весь месяц добавляла в стоимости, и на конец января это подорожание составило:

творог – +6% или 4,6 грн/кг;

сметана – +6% или 2,16 грн/кг;

молоко – +5%, или 0,71 грн/кг;

сливочное масло – +3%, или 3,74 грн/кг.

«Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб подорожал более чем на 4%. Это было прогнозируемым после повышения минимальной заработной платы, повышение цены на муку и зерно», – отмечает Дорошенко.

По словам аналитика, из мяса и мясных изделий подорожали говядина и вареная колбаса первого сорта. Говядина прибавила в цене 5%, или 4,48 грн, а колбаса – 1%, или 0,8 грн.

«Практически все остальное тоже не стояло на месте и добавляло в цене. Гречка снова выросла на 3%, или на 0,71 грн, сахар – на 3%, или на 0,37 грн, макароны – на 2%, или на 0,2 грн, мука пшеничная – на 2%, или на 0,14 грн, рис – на 2%, или на 0,26 грн. Подсолнечное масло подорожала на 1%, или на 0,33 грн. Причина роста цен – в новых отметках курса доллара, который можно считать уже постоянным», – считает эксперт.

При этом Дорошенко отмечает, что подешевели куриные яйца – их цена за десяток упала на 11%, или 2,31 грн. Также стала дешевле свинина – минус 2%, или 1,49 грн/кг.

«Стоимость куриных яиц была завышена, падение цен было лишь делом времени, поэтому в феврале цена еще будет снижаться, а на стоимость свинины влияет распространениЕ африканской чумы в частных хозяйствах, которое не дает возможности экспортировать продукцию», – поясняет Дорошенко.