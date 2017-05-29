Скорый релиз новой купюры в Нацбанке не подтвердили, но и не опровергли

Нацбанк выступил с официальным разъяснением по поводу новой банкноты номиналом в тысячу гривень.

Информацию СМИ, которую со ссылкой на источники в НБУ сообщали о выходе купюры из печати (на аверсе изображен академик Владимир Вернадский), не подтвердили, мотивируя это гостайной.

«Национальный банк постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков. Однако информация о банкнотах Украины новых образцов является государственной тайной», — подчеркивают в НБУ.

Официальный релиз новой банкноты состоится только в случае, если ее выпуск утвердит правление Нацбанка. После этого регулятор публично представит дизайн и систему защиты купюры.

Кроме того, в НБУ отмечают, что пока не принимали решений по поводу вывода из обращения мелких монет или купюр небольшого достоинства.