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ПриватБанк погасил 2,4 миллиарда рефинансирования НБУ

Финансы 01 Фев 2017
ПриватБанк погасил 2,4 миллиарда рефинансирования НБУ
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На сегодня остаток непогашенного рефинансирования составляет 15,516 миллиарда гривен.

Национализированный «ПриватБанк» погасил кредиты рефинансирования Национального банка Украины на сумму 2,385 миллиарда гривен и выплатил 216 миллионов гривен процентов.

Как сообщила пресс-служба «ПриватБанка» со ссылкой на слова заместителя главы правления Галины Пахачук, на сегодня остаток непогашенного рефинансирования составляет 15,516 миллиарда гривен.

По информации банка, с 2014 года он получил в НБУ кредиты рефинансирования на 55,5 миллиарда гривен, из которых по состоянию на 1 февраля 2017 года погасил 41,1 миллиарда гривен, и при этом выплатил 13,6 миллиарда гривен процентов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 миллиардов гривен, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривен Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривен – в январе текущего года.

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