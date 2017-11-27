Курс валют от НБУ: евро подорожал до почти 32 грн/€

На понедельник, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,91 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал еще на 5 копеек.
Курс евро также поднялся – еще на 14 копеек и составил 31,96 грн/€.
Курсы валют на 27.11.2017:
- 100 долларов США – 2691.3646
- 100 евро – 3196.5337
- 100 польских злотых – 759.1094
- 10 российских рублей – 4.5981
- 100 швейцарских франков – 2743.8058
- 100 юаней – 407.4769
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.