Гройсман объяснил отмену госрегулирования цен на продукты

Эксперимент продлится в течение трех месяцев.

С 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который будет длиться до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления на бизнес.

Об этом сегодня, 23 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

«Мы убираем еще одну преграду, которая всегда была инструментом давления на бизнес в розничной сети торговли», – сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что регулирование цен на продукты питания было еще одной кормушкой для коррупционеров-чиновников, которые ходили по торговым сетям и требовали с них взятки.

«Приходили, находили одну гривну, больше или меньше, и начинали их наказывать огромными штрафами, огромными санкциями. Это антикоррупционный шаг, который, я думаю, будет правильно воспринят украинским бизнесом. Если бизнес поймет, что мы добросовестно подошли к тому, чтобы не давать давить на бизнес, я думаю, что реакция бизнеса должна быть адекватная. Но если кто-то захочет злоупотреблять, мы тогда будем реагировать жестко», – сказал премьер.

Отметим, что приостановят регулирования цен, в частности, на детское питание, хлеб, муку, крупы, яйца, подсолнечное масло и мясо-молочные продукты.

Ранее эксперты отмечали, что цены на эти продукты не должны существенно вырасти. Ведь предприниматели уже давно нашли способы обходить нормативы. Скажем, на 0,1% изменяют показатель жирности молока, масла или сметаны и автоматически не подпадают под госрегулирование.

По материалам: ТСН