Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам «Платинум Банка»

С 15 февраля 2017 года до 6 марта 2017 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выплаты средств вкладчикам ПАО “Платинум Банк” по договорам, срок действия которых закончился до 11 января 2017 года включительно и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, выплаты средств будут осуществляться через учреждения четырех банков-агентов Фонда.

Банк-агент, осуществляющий выплату средств, определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанного вкладчиками при заключении договора банковского вклада/счета с ПАО “ПтБ”.

Как известно, 11 января правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО “Платинум Банк” к категории неплатежеспособных.