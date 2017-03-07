Долги по налогам в Украине выросли в 3,8 раза

Долг по уплате налогов и сборов в бюджет в 2014-2016 годах вырос в 3,8 раза, до 59 млрд грн., по данным Счетной палаты Украины.

Основная часть налогового долга была сформирована за счет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей, доля которых в общем объеме налогового долга достигла 88%.

«Неэффективность принятых органами взыскания мер к должникам привела к тому, что налоговый долг приобретает не только статус безнадежного, но и впоследствии списывается», — подчеркивают в счетной палате.

Из-за бездействия Государственной фискальной службы Украины в результате списания безнадежного налогового долга, в бюджет за последние 3 года не поступило 15,8 млрд грн., по оценке Счетной палаты.

«Основной причиной резкого увеличения налогового долга была неуплата налогоплательщиками самостоятельно определенных денежных обязательств. Мероприятия по предупреждению возникновения такого налогового долга ни были результативными», — пояснили в СПУ.

Если на начало 2014 года налогоплательщики не заплатили 6,7 млрд грн. самостоятельно определенных налоговых обязательств, то на начало 2017 года этот показатель достиг 36,9 млрд грн. За 3 года резко возросло также количество налогоплательщиков-должников.

«Такая динамика свидетельствует об угрожающих рисках ухудшения платежной дисциплины налогоплательщиков и наполнения бюджета в целом», — резюмировали в Счетной палате Украины.

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