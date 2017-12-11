Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост

Кэмерон Уинклвосс, состояние которого в биткоинах оценивается в миллиард долларов, предсказал в интервью агентству Bloomberg дальнейший 20-кратный рост криптовалюты.

Свои расчеты Уинклвосс основывает на оценке текущей рыночной стоимости золота, составляющей, по его мнению, шесть триллионов долларов. Уинклвосс высказал мнение, что биткоин заменит в будущем золото и что он с братом Тайлером определенно продолжит операции с криптовалютой. Раскрыть точные данные о своем состоянии либо о количестве принадлежащих ему сейчас биткоинов Уинклвосс отказался.

10 декабря стоимость биткоина оценивается в среднем в 13,8 тысячи долларов. Ранее на этой неделе данный показатель превышал 17 тысяч долларов.

Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы начали создавать свой проект социальной сети, будучи студентами Гарварда в 2002 году. Они назвали ее HarvardConnection и обратились к другу-программисту с предложением о технической реализации. Позже он покинул проект, и в ноябре 2003 года братья и их партнер Дивья Нарендра наняли Марка Цукерберга, предоставив ему тексты разработанного программного кода. В течение следующих двух месяцев Цукерберг избегал контактов с работодателями, занимаясь вместе с Эдуардо Саверином созданием собственной соцсети.