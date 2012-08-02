В Киеве подорожала аренда квартир

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Днепровский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 406 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 636 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 636 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 816 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 958 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 541 долл., 2-комнатных – на 26 долл., до 892 долл., 3-комнатных – на 15 долл. – до 1049 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 409 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 522 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 750 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 504 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 617 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 767 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 14 долл. – до 463 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 614 долл., 3-комнатных – на 28 долл., до 744 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 424 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 579 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 737 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл., до 408 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 541 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 691 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 406 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 557 долл., 3-комнатных – на 11 долл. – до 663 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 406 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 512 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 628 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 423 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 544 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 690 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за январь-июнь 2012 года выросла на 11,58% (66 долл.) – до 636 долл. за квартиру в месяц.

Также отмечается, что очень набирает популярность аренда квартир посуточно киев.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

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