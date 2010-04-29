Как перевести деньги из-за границы в Украину

Денежные переводы из-за границы

Отправка перевода при помощи систем Western Union, MoneyGram и других МСП удобна, во-первых, легкодоступностью (услугой можно воспользоваться в огромном количестве банковских и почтовых отделений и за рубежом, и в Украине), срочностью (у получателя в Украине есть возможность забрать деньги уже через 15 минут после отправки их отправителем), отсутствием необходимости открывать банковский счет.

Недостатками МСП является высокая стоимость комиссий (25-50 долларов при пересылке из-за рубежа 1000 долларов), а также существенные ограничения по пересылаемым без открытия счета суммам.

Отметим, что ограничения в данном случае могут быть трех типов: прописанные украинским законодательством, законодательством страны-отправителя и собственные ограничения МСП.

«Что касается переводов без открытия счета (в том числе срочных денежных переводов), то в один операционный день физлицо может получить сумму, которая не превышает в эквиваленте 50 000 гривен. Если же сумма превышает данный эквивалент, то банк такой перевод зачисляет на текущий счет получателя в валюте перевода», — объясняет Елена Пислякова, начальник отдела разработки депозитных продуктов Морского Транспортного Банка.

Касательно же «зарубежных» ограничений финансисты свидетельствуют: «Максимальная сумма, которую физическое лицо может перечислить из-за границы в Украину, из каждой страны может быть разной. В первую очередь это зависит от законодательства страны отправителя средств. К примеру, из России резидент без открытия счета может отправить в день средства, в сумме не превышающей эквивалент 5 000 долларов США», — отмечает Тарас Маслий, начальник отдела продажи операционных продуктов для физических лиц Плюс Банка.

Что касается собственных ограничений МСП, то чаще всего они составляют 5 000 или 10 000 долларов. Одним словом, «при переводе больших сумм, клиенту обязательно необходимо поинтересоваться об ограничениях, которые устанавливаются платежной системой, банком или центральным регулирующим органом для той или иной страны», — напоминает Максим Клюй, заместитель начальника отдела разработки продуктов индивидуального бизнеса банка «Форум».

Кстати, если говорить о статистике, то по словам Максима Клюя, «лидерами рынка международных денежных переводов в Украине являются американские системы Western Union и MoneyGram, на которые приходится более 50% всех переводов в Украину и за ее пределы, а также российские системы денежных переводов (Юнистрим, Contact, MIGOM, Aнелик, «Аллюр», «Золотая корона», Blizko), которые начали постепенно вытеснять международных конкурентов с рынка Украины».

И последний нюанс: стоит помнить, что во многих МСП тарифы за перевод из России в Украину и из других стран в Украину заметно отличаются. При этом с роcсийским рублем работает только система «Лидер», остальные МСП отправку в Украину могут произвести только в евро и долларах.

Почтовые переводы работают по тому же принципу, что и МСП, для их отправки и получения так же достаточно предъявить паспорт. Но при этом единственным ограничением суммы почтового перевода в направлении Украины является «законодательный» предел: эквивалент 50 000 гривен. Кроме того, существует возможность переложить оплату перевода на плечи получателя. Если отправитель находится во Франции, Германии, Бельгии, Португалии, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, Польше, Словакии, Чехии, Сирии или в странах СНГ, он может переслать средства при помощи почтовых систем.

Такой перевод обойдется в 4% суммы (а при суммах меньше эквивалента 1 000 гривен и того дороже) плюс НДС.

С помощью платежной карты

Если речь идет об отправке денег из-за границы самому себе, то одним из наиболее дешевых и удобных вариантов будет открытие карточного счета в зарубежном банке, зачисление средств на этот счет, провоз карточки и снятие с нее средств в Украине. В этом случае вы платите только за открытие и обслуживание карты, а также за снятие средств (обе комиссии устанавливает банк-эмитент, выбор самого дешевого варианта можно сделать в интернете при помощи сайтов банков). Само же зачисление средств на счет во многих банках происходит бесплатно.

В среднем, можно утверждать, что такая схема обойдется в 5-8% переводимой суммы. Впрочем, минимизировать расходы на обналичивание (а также преодолеть лимиты на обналичиваемую сумму в банкоматах) может использование карты с переведенной суммой преимущественно для расчетов в торговой сети. «Таким образом, клиенту не нужно сначала идти в банк, чтобы получить деньги (перевод), а он может идти сразу в магазин и рассчитаться там картой», — объясняет удобство схемы Тарас Маслий.

Часто на форумах встречается совет по использованию этой идеи и для переводов между двумя лицами. Такая схема, действительно, иногда используется (человек открывает за рубежом счет, пересылает получателю в Украину карту, а сам за рубежом пополняет ее — однократно или даже регулярно). Однако следует помнить, что практически каждый банк прописывает правило: «передавать карточку третьим лицам запрещено». А значит, такой вариант является нарушением — которое, например, в случае частых неосторожных транзакций (скажем, в один день пополнение и снятие в двух странах) банк может отследить и принять меры. Но самый большой недостаток в ситуации с передачей карты третьему лицу — это то, что если у вас случатся какие-либо проблемы с картой — например, неправильно пройдет транзакция с банкоматом и снимутся лишние деньги, то обратиться в банк за компенсацией будет невозможно. Вот чем чреваты нарушения правил пользования картой.

Наконец, отметим, что для желающих перевести средства вышеупомянутым способом, а точнее — для открытия текущего счета нужно легально находится в зарубежной стране с правильно оформленными документами.

SWIFT-переводы

И, наконец, к весьма дешевым вариантам и максимально удобным при необходимости перевода неограниченно крупных сумм принадлежат так называемые SWIFT-переводы со счета отправителя в западном банке на счет получателя (в той же валюте) в украинском финучреждении. И пусть открытие текущего счета принадлежит не к самым легким процедурам (особенно если на Западе или в России счет открывает нерезидент этих стран — так, многие жалуются на запредельное количество документов, требуемых Сбербанком России для этой операции), и пусть для перевода отправителю необходимо знать точный номер счета получателя — все оправдывается комиссией за SWIFT-переводы в Украину в размере 0,2%, а также комиссиями за снятие средств со счета и за открытие счетов в размере до 1,5% вместе.

Все это делает эту громоздкую схему все же наиболее дешевым легальным вариантом переводов между двумя лицами. А в некоторых случаях, при переводах со счета материнского учреждения на счет дочернего в Украине указанная сумма может становиться еще меньше (так, перевод со счета Сбербанка России на счет его же дочки в Украине комиссия оплачивается лишь отправителем в сумме 0,3% переводимой суммы).

При этом и здесь опытные пользователи указывают возможность минимизировать расходы за снятие переведенных средств со счета. Если валютой перевода являлись доллары, евро или русские рубли, и если время позволяет, можно с текущего счета перевести средства на депозит в той же валюте, а потом их и снять (снятие средств с депозита обычно производится бесплатно).

Однако все эти достоинства может перечеркнуть один нюанс — в Украине полученный из-за рубежа перевод на счет физлица считается его доходом и должен быть отражен в его налоговой декларации. Разумеется, многие граждане такой «доход» попросту скрывают — но следует помнить, что банк по первому требованию налоговиков обязан предоставить данные о входящих транзакциях по вашему счету. Законным способом обойти это недоразумение называют указание в качестве назначения платежа «благотворительность». Однако это хорошо лишь при однократном переводе; а при регулярных отправках такое назначение может вызвать пристальное внимание заинтересованных лиц «с последующим разоблачением».

Электронные платежные системы (ЭПС)

Перевод при помощи электронных платежных систем (Moneybookers, WebMoney, PayPal) отличается, прежде всего, слабой надежностью (в смысле возможности взлома злоумышленниками), технологической сложностью для новичка (более подробно описывалась в статье о переводах из Украины), а также высокими комиссиями (покупка электронных денег, их «девиртуализация», перевод — вместе составят 7-8% переводимой суммы).

Отметим, что заметно дешевле схема перевода выходит в системе Moneybookers (пополнение счета, перевод, снятие — 2,9% + 3,50 евро).

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