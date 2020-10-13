Финансовый супермаркет 2.0 — Минфин

Для обычных валют кризис – время испытаний, а для криптовалют – пора роста. Опыт коронакризиса доказал, что нестабильность и потеря доверия к государственным институтам повышают популярность криптовалют в мире. Такие крупные криптобиржи как Kraken, OKEx, Bitfinex, Paxful и Luno заявляют о притоке новых пользователей.

Например, американская площадка Kraken (США, Сан-Франциско) заявила, что с начала пандемии число новых регистраций на бирже выросло более чем на 83%.

При этом представители биржи уверены, что это происходит как раз потому, что люди теряют доверие к банкам и фиатным деньгам. Все дело в том, что с начала локдауна ФРС и ЕЦБ наперегонки накачивают экономики США и ЕС ничем не подкрепленными деньгами, стараясь ослабить кризис. Люди понимают, что валюта, которую им навязало государство, завтра может ничего не стоить. И ищут альтернативу. Люди прекрасно помнят глобальный финансовый кризис 2008 и 2009 годов, когда лопались банки, казавшиеся десятки лет нерушимыми структурами.

В то же время все прекрасно понимают, что развитие безналичных расчетов является залогом экономического роста любой страны. Это стимулирует деловую активность, повышается уровень контроля над платежами, а в итоге приводит к росту потребления и, как следствие, росту ВВП.

Правовой вакуум

Развитие электронной коммерции требует появления новых технологических решений в виде электронных платежных систем, которые смогут легально обслуживать транзакции с электронными деньгами и криптовалютами. Если учесть, с какой скоростью растут объемы транзакций через небанковские электронные платежные системы, становиться понятно, что пора убирать препятствия на пути их развития. Особенно актуален это вопрос с точки зрения эффективного надзора и детенизации платежей.

Одной из основных проблем развития криптовалют и электронных платежных систем в Украине является несовершенство действующего законодательства. В законах до сих пор нет четких норм, требований и условий регулирования этой, только формирующейся составляющей новой финансовой системы. Более того, законодательство Украины до сих пор не признает криптовалюту как платежное средство.

Практика же показывает, что количество случаев использования «токенов» в виде платежа за товары и услуги растет с каждым днем. В перспективе вполне вероятно, что криптовалюты будут признаны платежным средством наравне с традиционными деньгами. Признание операций с криптовалютами на законодательном уровне, как операций с электронными деньгами, может стать одним из способов детенизации денежных расчетов. Как бонус, страна может получить снижение уровня коррупции в государственных финансах. Регулировать сферу операций с криптой необходимо, но делать это нужно цивилизованно, и согласовано с рынком.

Практика использования

Несмотря на неурегулированный правовой статус криптовалют, для многих украинцев перечисление крипты между кошельками и их обмен на фиатные деньги уже стали привычным делом. Сейчас никого не удивляет получение заработка в иностранной валюте или гривне на электронный кошелек. Наличные расчёты неуклонно уступают место безналичным. Пользоваться электронными платежными системами удобно, потому что это экономит время и позволяет легко контролировать расходы. При этом риск кражи или потери средств сведен к минимуму.

При этом все больше компаний во всем мире принимают к оплате криптовалюту.

Биткоином уже можно расплатиться на Amazon и eBay, заплатить в некоторых странах налоги или оплатить проезд в общественном транспорте.

И это далеко не все. Сама по себе криптовалюта – это относительно новое явление в мире экономики и финансов. И хотя некоторые «монеты» уже можно использовать для оплаты услуг и товаров, самый распространенный вариант их использования – получение прибыли на росте стоимости крипты. А это предполагает возможность курсообразования, обмена крипты и фиатных денег. Этот процесс стимулирует появление и развитие международных и региональных криптобирж. Не стала исключением и Украина, где помимо многочисленных онлайн криптообменников уже существует несколько заметных виртуальных криптовалютных биржевых площадок.

По сути, можно сказать, что в Украине происходит активный процесс формирования инфраструктуры, которая необходима, чтобы обеспечить пользователям благоприятный микроклимат. И в этом процессе важно создать условия не только для физлиц, которые захотят криптовалюту копить, хранить, тратить и на ней зарабатывать. Решения нужны и бизнесу, который уже сегодня готов работать с «монетами». Только в этом случае бизнес сможет полностью реализовать потенциал криптовалют. И в этом им помогут специализированные финансовые супермаркеты – финансовые компании, которые уже сегодня разрабатывают и предлагают комплексные решения в работе с электронными деньгами и криптой.

А бизнесу понадобится именно комплексное решение, ведь любое предприятие или компания могут выступать как в роли торговца, получая электронные деньги за проданные товары и услуги, так и в роли пользователя, оплачивая криптовалютой свои счета, инвестируя или предоставляя B2B кредиты.

Для этого компаниям как минимум понадобится два электронных счета (кошелька):

один – для получения электронных денег как торговец,

другой – для расчетов в качестве пользователя.

Главная загвоздка для реализации этих механизмов заключается в том, что принимать оплату компании имеют право от клиентов только в виде гривны, даже если речь идет об электронных деньгах. А это предполагает наличие сервиса быстрого и прозрачного обмена крипты на другие электронные или фиатные деньги.

Уже сегодня физлицам и компаниям электронный обмен может понадобиться во многих ситуациях. Например, получение дохода от заказчиков из Украины или других стран. Такой заработок неудобно тратить напрямую с крипто-кошелька. В таких случаях не обойтись без сервисов, позволяющих оперативно вывести полученные электронные средства на счет в банке в виде гривны.

В то же время, большинство интернет-магазинов давно перешли на прием онлайн-платежей за товары. Причем иногда выгоднее провести оплату не с банковской карты, а с кошелька определенной платежной системы. Поэтому услуга по быстрому переводу средств между картами и электронными кошельками довольно популярна.

Кроме обычных переводов, часто бывает необходимо провести обмен валют онлайн по наиболее выгодному курсу. Банковские тарифы, как правило, нельзя назвать привлекательными. Не все из них предлагают прямую куплю-продажу инвалюты по кросс-курсу. В отличие от них, специализированные компании осуществляют операции с различными денежными единицами на лучших условиях.

Готовые решения

В Украине уже появляются финансовые супермаркеты, которые позволяют компаниям решать широкий круг задач с использованием расчетов в криптовалютах.

Одной из первых таких компаний были «Kit Group» и ее партнер по операциям с криптовалютами – сервис «ObmenAT24».

Откликаясь на потребности современного клиента, Kit Group создала обширную региональную сеть по всей стране – отделения расположены в каждом областном центре и других крупных городах. Помимо работы с криптовалютами, компания также предоставляет другие востребованные услуги, включая обмен валют и сервис денежных переводов с минимальной комиссией. За 10 лет работы Kit Group ее услугами воспользовались более 100 тыс. человек, что делает ее одним из наиболее популярных и надежных провайдеров небанковских финансовых услуг в Украине.

Почему же бизнесу выгодно сотрудничество с такими финансовыми супермаркетами? Ответ прост – банки не спешат предоставлять такие услуги, будучи зарегулированными и консервативными учреждениями.

Универсальный финансовый партнер в свою очередь готов обеспечить быстрый перевод криптовалют или электронных денег в фиатные, или наоборот – сделка длится около 5-15 минут. А это – прямой путь к расширению возможностей бизнеса принимать платежи от клиентов без привязки к их местоположению. Основные операции, которые осуществляет сервис обмена: онлайн переводы между кошельками основных платежных систем, банковскими счетами, а также купля-продажа валюты.

Причем предприниматели хотят быть уверены, что их операции будут происходить быстро. Имеющиеся инструменты способны обеспечить скорость — для обмена необходимо выбрать наименование валют, заполнить заявку и в течение считанных минут деньги будут перечислены. Причем быстрый и выгодный обмен электронной валюты нужен не только профессионалам-финансистам. Компании, которые оперируют большими денежными объемами, стремятся сократить расходы по сделкам. Поэтому услуги онлайн-сервиса им подходят благодаря высокой скорости проведения операций, безопасности и экономичности платежей.

Но механика и технология проведения операций между компаниями и их клиентами — лишь часть возможностей финансовых супермаркетов. Не менее важна и информационная поддержка и клиентский сервис.

Например, клиенты Kit Group посредством специального бота могут:

узнавать актуальный курс оптового и розничного обмена валют по Украине (актуальные данные из 20 регионов);

быстро оформить заявку на бронь курса и суммы;

воспользоваться денежными переводами по Украине и миру,

узнать информацию по SWIFT платежам, оплате счетов в Китае и многое другое.

У ObmenAT24 можно связаться с менеджером 24/7 по вопросам: ввода/вывода криптовалют и других электронных валют, получить выгодный оптовый тариф, поучаствовать в программе лояльности.

Быстрые темпы развития небанковских платежных инструментов в Украине обеспечат им заметное место на финансовом рынке. К сожалению, на каждом быстрорастущем и не до конца урегулированном рынке неизбежно появляются и недобросовестные игроки, а порой и просто мошенники. Не составит труда найти истории о манипуляциях с курсами криптовалют, о взломанных кошельках пользователей и утечке персональных данных.

Именно поэтому выбор надежного финансового партнера становится важной задачей для бизнеса. Выбор уже довольно велик, лидерами все же остаются компании, зарекомендовавшие себя на рынке с лучшей стороны. В частности, упомянутая выше Kit Group относится к тем финансовым супермаркетам, которые предоставляют полный комплекс финуслуг уже далеко не один год в партнерстве с проверенными сервисами, как ObmenAT24. На базе отлаженных процессов могут себе позволить работать по гибким условиям с выгодными предложениями для клиента, имея в активе богатый опыт обслуживания бизнеса и понимание требований к безопасности финансовых операций.

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