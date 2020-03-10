Финансовый кризис: Украина попадает в идеальный шторм

Черный понедельник на фондовых рынках столкнул мир с новой жестокой реальностью. Похоже, резкое падение цены на нефть, крупнейшее падение за последние лет 30, станет тем шоком, который не смогут перенести ослабленные коронавирусом рынки. Если бы не было короновируса, и упали цены на нефть, то это можно было бы даже считать приятным сюрпризом. России хуже, Украине лучше. Но все не так просто. Россия сама спровоцировала этот обвал нефтяных котировок, борясь за долю рынка. И сделала это именно потому, что на фоне короновируса упал спрос на нефть. В итоге, мы получили черный понедельник. Американские биржи упали на 7%-8%. Это крупнейшее падение за десятилетие. Страх вернулся на рынки и царит тут. Жадность уходит на второй план.

Теперь вероятность того, что рынки переживут коронавирус без ухода в финансовый кризис и рецессию минимальна. Усугубляет ситуацию то, что все давно ждали кризис. И теперь может сработать эффект само сбывающегося прогноза. Экономика это ведь в большой мере психология. И если критическая масса экономических агентов решит, что пришла пора кризис, то они начнут принимать такие решения, которые этот кризис сделают неизбежным.

Украина всегда страдает от турбулентности в мировой экономике. Мы маленькая открытая экономика, заточенная на продажу сырья. Любой финансовый кризис в мире означает и кризис в Украине. С одной стороны падают доходы от экспорта, с другой – капиталы бегут из Украины в первую очередь. Слишком рискованная страна. В итоге, удар по валюте, потом девальвация тянет за собой другие проблемы. Пример 2008 года еще должен быть в памяти.

Что помогало Украине пройти период кризисов без дефолта? Это поддержка МВФ. Как в 2008 году, так и в 2013 году. В тот момент, когда у Украины больше нет доступа к внешнему финансированию, когда никто не готов одалживать деньги, помогает МВФ. Кредитуя бюджет напрямую. Поддерживая резервы. Давая уверенность экономическим агентам, что «все буде добре». Именно фактор МВФ является критически важным в момент финансовых кризисов для такой страны как Украина. И вот тут вот появляется вторая сторона идеального шторма для Украины. Украинская власть делает все, чтобы программы МВФ не было.

Ревизия ключевых реформ и невыполнение взятых на себя обязательств, в первую очередь непринятие «антиколомойского» закона, отдаляет нас от МВФ. При этом, 16 марта мы можем получить решение Верховного Суда, первое из решений по делу Привата, которое откроет ящик Пандоры. И процесс может стать необратимым. И если сейчас еще есть шанс остановить разворот от МВФ, если сейчас можно остановить ревизию реформ, если пока принятые персональные решения противоречили только духу программы, но не ее букве, то потом это может стать невозможным.

При этом, важно отметить, что шаги по ревизии экономического курса, угрозы в адрес реформаторов и НБУ, уже подорвали доверие наших международных партнеров. И инвесторов. И вернуть это доверие будет невозможно в полной мере. А доверие – это самое дорогое, что есть в мире финансов. Тех финансов, которые в Украине начинают петь даже не романсы, а частушки.

В итоге, мы входим в мировой финансовый кризис, который очень больно ударит по экономике Украины, отталкивая нашего ключевого партнера, чья поддержка критически важна в моменты кризисов. Хуже не придумаешь. И если срочно не провести ревизию этой политики, то удар от кризиса будет сильнее в несколько раз. В итоге, во время наводнения, когда единственное спасение – сидеть на крыше, украинская власть разжигает костер в гостиной чтобы пожарить мясо для котлетных вечеринок, рискуя этим сжечь весь дом дотла.

Есть ли какие-то плюсы в этой безрадостной ситуации? Есть. Несмотря на то, что телевизор наполнен людьми, которые рассказывают о падении украинской экономики, на данный момент у нас хороший запас прочности. В основном благодаря реформе банковской сферы и НБУ. Резервы Нацбанка на пике за последние лет 9, государственный долг умеренный, более того, большая его часть перешла в гривну, что будет способствовать устойчивости в момент девальвации. При этом, качество кредитных портфелей банков лучшее за всю историю, большая часть проблемных долгов уже зарезервирована. Таким образом, мы входим в кризис в гораздо лучшей форме, чем были в 2008 году и в 2013 году. Но без поддержки МВФ это лишь купит нам время. Немного времени. А потом будет в разы больнее.

И если кто-то будет говорить, что решением всех проблем является дефолт, то этот человек точно не ваш друг. Дефолт — это не решение проблем, это мать и отец всех проблем. Не даром когда Аргентина объявляла один из своих многочисленных дефолтов, то пришлось выводить на улицу танки. В Ливане, который сейчас объявляет дефолт, жесточайший валютный кризис и невозможность забрать депозиты из банков. Дефолт не порадует никого. Кроме, конечно, Коломойского. И сейчас задача власти сделать все, чтобы не доводить до дефолта.

Джерело: блог Сергія Фурси





Источник