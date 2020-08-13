Финансовое образование в России и за границей

Одно из самых востребованных направлений обучения сегодня — экономика и финансы. Специалисты в данных областях всегда будут в цене, поскольку именно они во многом определяют успех организации. Но как выбрать подходящий университет? Где молодому абитуриенту получать образование: в России или за ее границей?

Россия предлагает широкий выбор финансовых университетов, как профильных, так и с одноименным направлением. Рассмотрим лучшие из них.

НИУ «ВШЭ»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») — один из самых «молодых» университетов страны (создан в 1992 г.), однако он уже зарекомендовал себя. НИУ «ВШЭ» входит в первую тройку лучших учебных заведений страны, а также в топ-100 мировых университетов по специальности Economics & Econometrics. «Вышка» сотрудничает с лучшими компаниями, в том числе международными (например, SBS, ABBYY, MARS и пр.), и предлагает студентам и выпускникам возможность пройти в них стажировку. Для будущих финансистов выбор направлений весьма широк: экономика и статистика, мировая экономика, управление бизнесом, маркетинг и рыночная аналитика, бизнес-информатика.

СПбГУ

Санкт-петербургский государственный университет (СПбГУ) — главный вуз Северной столицы. Поступить в него нелегко: средний балл всех поступающих — 91,7. Но в обмен на страдания на ЕГЭ СПбГУ предлагает самое главное для своих студентов — перспективу. Вуз сотрудничает с множеством партнеров (в том числе заграничных), проводит конкурсы оплачиваемых стажировок в российские и зарубежные компании, организует научные и научно-практические конференции. Также в СПбГУ весьма широкий выбор специальностей, связанных с финансами: бизнес-информатика, международный менеджмент, менеджмент, экономика, экономико-математические методы.

РЭУ им. В. Г. Плеханова

Российский экономический университет (РЭУ) имени В. Г. Плеханова — старейший вуз столицы и один из ведущих финансовых университетов. Сегодняшнего абитуриента «Плехановка» может привлечь не только возможностью обучения по программам MBA и стажировками за границей, то и возможностью получить двойной диплом: вуз сотрудничает с университетами Франции, Австрии, Болгарии, Германии, Финляндии и Голландии.

КФУ

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) — современный вуз. От своих собратьев он отличается тем, что предоставляет множество дистанционных услуг: совершенно не обязательно физически присутствовать в университете для того, чтобы получить образование. Кроме того, помимо стандартного списка специальностей для финансиста, КФУ предлагает также направление «экономическая безопасность», что является редкостью для российских университетов.

РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) — вуз, который образовался в 1991 году путем совмещения 14 учебных заведений. В академии есть несколько профильных подразделений: экономика, бизнес-информатика, финансы и менеджмент, финансы и банковское дело, финансы и устойчивое развитие, финансы и менеджмент. Каждое из подразделений может включать в себя несколько специализированных направлений. Что важно, РАНХиГС предоставляет возможность обучаться по программам MBA.

В списке представлены университеты, предлагающие множество образовательных возможностей: от традиционного и привычного обучения до возможности обучаться дистанционно и иметь двойной диплом. Но все эти вузы объединены единым документом: ФГОС ВО (Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования). Это значит, что вне зависимости от того, какой университет выберет абитуриент, существует обязательный минимум предметов, который он должен будет освоить. Конечно, каждый отдельно взятый вуз дополняет установленную стандартом программу авторскими разработками и уникальными курсами, но база у всех обучающихся одна. Возможности избежать экзамена по философии или психологии нет ни у кого. Даже если речь идет о математических специальностях.

Кроме того, российское образование предполагает не только написание диплома, но и государственные экзамены. Чаще всего госэкзамены — это целый список экзаменов по профильным предметам. Процесс их сдачи напоминает регулярную сессию, разве что в комиссии сидят не хорошо знакомые студенту преподаватели, а совершенно неизвестные люди. Именно эти два пункта отличают российское образование от зарубежного.

Страны Европы, например, единого образовательного стандарта не имеют. В этих странах образование не обладает категорией преемственности. Иными словами, вуз не должен «продолжать» школьную программу обязательными базовыми предметами. Каждый университет имеет возможность самостоятельно выбирать наполнение дисциплины и выстраивать программу обучения. Зарубежные стандарты образования — отдельные стандарты, не включенные в список одного большого единого стандарта.

Кроме того, отечественное образование по своему содержанию строится на триаде «знания, навыки, умения», в то время как европейское (и американское) образование регулируется принципом «навыки, знания и способности», где под последним подразумевается именно профессиональная компетентность. Казалось бы, какая незначительная разница! На самом деле именно она определяет соотношение теории и практики в процессе обучения. Очевидно, что зарубежные вузы менее зависимы от теоретических знаний и более нацелены на практические умения, в то время как отечественные полагают, что только хорошее знание теории приводит к осваиванию навыка.

Система госэкзаменов (как и система выпускных экзаменов в школе) за границей и в России существенно отличаются. Например, наши школьники сдают ЕГЭ по каждому предмету отдельно и поступают в университеты, исходя из совокупности баллов нескольких экзаменов, в то время как американские школьники сдают единый выпускной тест SAT или ACT и поступают по результатам одного из них. Последний университетский экзамен напоминает школьный: он представляет собой либо единый тест и собеседование, либо просто тест. А вот выпускную квалификационную работу (ВКР) пишут все студенты в мире, хотя требования к ее написанию и различаются.

Однако абитуриент не ограничен возможностью поступления только в российские вузы: всегда есть возможность попробовать свои силы в зарубежных учебных заведениях. Чтобы российскому выпускнику поступить в зарубежный университет, ему необходимо сдать экзамен SAT или ACT и дополнить его результатами языкового экзамена IELTS или TOEFL (для англоязычных стран). В дальнейшем требования университетов разнятся, но чаще выпускнику нужно сопроводить результаты экзаменов мотивационным письмом.

Куда именно поступать будущему финансисту за границей и что его ждет? Рассмотрим лучшие зарубежные университеты.

Harvard University

Гарвардский университет — один из старейших вузов США, выпускники которого становятся представителями политической и научной элиты всего мира. Он также входит в ассоциацию 8 частных университетов — «Лигу плюща», которая известна своими высокими образовательными стандартами. Гарвардский факультет бизнеса занимает первое место в рейтинге США. В этом университете будущий финансист может овладеть такими специальностями, как экономика, финансы и бухучет, бизнес и менеджмент. Особенность университета заключается в том, что специальность студент выбирает только на втором году обучения. Первые два с половиной семестра Гарвард дает возможность адаптироваться к новой обстановке и посещать любые из 3700 курсов. Каждый поступивший составляет себе расписание на этот период самостоятельно.

Stanford University

Стэнфордский университет — это университет передовых технологий и IT, однако он тесно связан с бизнесом, экономикой и финансами. В Стэнфорде только один управленческий факультет — Graduate School of Business, однако он входит в «великолепную семерку» бизнес-школ США. Факультет предлагает обучение по программам MBA, множество стажировок, кроме того, дает возможность студентам налаживать собственный бизнес. Буквально дает возможность — в Стэнфорде есть система займов под открытие студенческого бизнеса. Продолжая гарвардские традиции, Стэнфорд дает своим студентам свободу в выборе курсов, однако он предпочитает не отнимать ее вплоть до конца обучения — весь период студенчества обучающийся сам составляет себе программу.

University of Oxford

Оксфордский университет — один из старейших вузов Великобритании. Наравне с Гарвардом и Стэнфордом входит в пятерку лучших университетов мира. Оксфорд похож на небольшое государство: на территории университета функционирует 38 колледжей, при этом все они — уникальные мультидисциплинарные академические сообщества. Конкретной специальности у них нет, поэтому студент одного колледжа может учиться на любом из 100 академических отделений. Большая часть учебного процесса контролируется напрямую университетом: содержание программ, проведение лекций, семинаров, лабораторных, экзаменов.

University of Cambridge

Кембриджский университет — второй из семерки старейших вузов Великобритании. Как и Оскфорд, он представляет собой конфедерацию колледжей, факультетов и департаментов. В целом университет предлагает обучение в рамках 6 школ (или областей знаний), внутри каждой из которых функционируют факультеты по профильным направлениям. Образовательные программы Кембриджа (также Triposes at Cambridge) характеризуются тем, что охватывают широкую предметную область в первый год обучения, а затем предлагают студентам на выбор ряд специализированных траекторий, позволяющих углубить научные интересы студента уже на уровне бакалавриата. Все курсы разделены на так называемые части (Parts) длительностью 1–2 года, каждая из которых включает в себя обязательные и факультативные дисциплины/темы.

California Institute of Technology

Калифорнийский технологический институт (Калтех) — одно из самых маленьких учебных заведений из перечисленных, однако институт входит в список мировых лидеров в образовании. Особенность университета в том, что, вне зависимости от выбранного направления, каждый студент должен пройти курс высшей математики и физики длиной в 5 семестров. Будущий финансист должен понимать, что узкопрофильный Калтех во многом определит его судьбу — Институт сотрудничает с NASA, ориентирован на исследование окружающей среды и инженерную деятельность вокруг указанных тем. Для студента-экономиста это означает, что область его финансовой грамотности будет в некотором роде ограничена спецификой заведения.

Как мы видим, мировые лидеры в области обучения финансам и экономике — это университеты США и Великобритании. Все перечисленные вузы, кроме Калтеха, роднит то, что обучение в них построено на системе конкуренции: студенты, имеющие лучшие результаты, обеспечивают себе лучшее будущее. Поэтому в заграничных учебных заведениях редко можно встретить обучающихся, объединенных идеей взаимопомощи. В то же время можно сказать, что таким образом учебные заведения взращивают конкурентоспособных специалистов. Пожалуй, эта черта роднит отечественные и зарубежные университеты.

К сожалению, ни одному отечественному университету не удалось подняться в мировых рейтингах выше топ-50, однако в данном случае это не говорит о качестве обучения. Российское и зарубежное образование слишком отличаются друг от друга, поэтому критерии международных рейтингов часто просто не могут оценить университет. Именно поэтому ведущие вузы обычно сотрудничают: разница опыта обучения и области применения навыков часто становится причиной для обмена данными.

Важно понимать, что единого мирового стандарта для оценки специалиста не существует. Именно поэтому возможность достигнуть успеха есть у выпускника любого университета: российские специалисты котируются на мировом рынке наравне с европейскими. Выбор университета должен зависеть только от того, какой подход ближе конкретному студенту.





Источник