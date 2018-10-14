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Финансовая G20 назвала наиболее вероятные риски для мировой экономики

Мировая экономика 14 Окт 2018
Финансовая G20 назвала наиболее вероятные риски для мировой экономики
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Ухудшение ситуации в развивающихся странах

Промышленное производство

Фото: hronika.info

Риски резкого ухудшения ситуации в экономике развивающихся стран являются наиболее вероятными в настоящее время, считает финансовая G20. Об этом накануне сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Падение темпов роста экономик этих стран возможно «из-за четко проявившейся тенденции удорожания заемных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств», а также «из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастает популистские тенденции», цитирует замминистра ТАСС. Он добавил, что это «более вероятные риски, чем торговая война».

В то же время, по словам Строчака, в целом стороны согласились, что мировая экономика находится «в неплохом состоянии». Он отметил, что темпы роста экономики «выше среднего за многие годы».

Для предотвращения указанных рисков финансовая G20 предлагает, в первую очередь, формировать международные резервы. Показатель должен составлять не менее 3% от импорта, подчеркнул замминистра, отметив, что это считается классическим вариантом. Среди других предложений участников встречи — структурные реформы, повышение производительности труда, борьба с неравенством, а также меры монетарной политики, отмечает агентство.



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