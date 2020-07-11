Финансистом быть хочу. За сколько меня научат?

В эти дни в Таджикистане идут вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны. Большинство абитуриентов выбирают договорную форму обучения, так как в бюджетные отделения попадают или отличники или льготники, соответственно, места в них ограничены. Используя данные Национального центра тестирования, мы сделали рейтинг самых дорогостоящих специальностей.

Сначала особо отметим Университет Центральной Азии в Хороге, где годовая оплата на дневной форме обучения составляет 75 460 сомони ($7 321,90 по курсу на 4 июля). Это единственный вуз в Таджикистане, который включил в стоимость обучения расходы за питание и проживание студентов.

13:05 5 июня

В этом вузе объявлен прием через экзамены в пунктах Национального центра тестирования на специальности: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» и «Мировая экономика». Обучение ведется на английском языке.

Далее — самые дорогие специальности, стоимость обучения на которые превышает 10 тыс. сомони.

В этом году таких договорных отделений набралось 39. И больше всего в кластере естественных и технических специальностей – 13. Далее идут кластеры — «Экономика и география» – 11, «Медицина, биология и спорт» — 7, «Обществоведение и право» — 5. Меньше всех дорогих специальностей оказались в кластере «Филология, педагогика и искусство» — всего 3.

В разрезе вузов примерно 70 процентов дорогих специальностей приходится на долю крупнейшего вуза страны – Таджикского национального университета. Вместе с совместными факультетами с университетами Беларуси, стоимость годового обучения по 28 специальностям в этом вузе превышает 10 тыс. сомони.

Цена вопроса – от 75 460 до 10 тыс.

1-2. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» и «Мировая экономика», УЦА, Хорог, язык обучения – английский, годовая оплата — 75 460 с ($7 321,90 долларов по курсу на 4 июля).

3. «Правоведение», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 18 400 сомони. ($1785,36 по курсу на 4 июля).

Вступительные экзамены — 2020

Фото Абдуллох Гурбати/Asia-Plus

4-5. «Мировая экономика», «Финансы и кредит», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, русский, английский, годовая оплата — 17 000 сомони ($1649,51).

6. «Лечебное дело», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, русский, годовая оплата — 15 500 сомони ($1503,97).

7. «Международные отношения», Филиал МГУ им. Ломоносова в Душанбе, язык обучения – русский, годовая оплата — 14 300 сомони ($1387,53).

15:24 1 июля

8. «Фармация», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, русский, английский, годовая оплата — 14 200 сомони ($1377,83).

9. «Международное право», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, английский, годовая оплата — 14 100 сомони ($1368,13).

10. «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (арабский-английский), Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 13 900 сомони ($1348,72).

11-12. «Государственное и муниципальное управление», «Лингвистика», Филиал МГУ им. Ломоносова в Душанбе, язык обучения – русский, годовая оплата — 13 800 сомони ($1339,02).

13. «Бухгалтерский учет, аудит и анализ», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 13 500 сомони ($1309,91).

Вступительные экзамены — 2020

Фото Абдуллох Гурбати/Asia-Plus

14. «Банковское дело», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 13 500 сомони ($1309,91).

15. «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерия и косметика», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 13 200 сомони ($1280,80).

16-18.«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий», «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий», Совместный факультет Таджикского национального университета и Белорусского государственного Технологического университета, язык обучения – русский, годовая оплата – 12 800 сомони ($1241,99).

16:34 26 июня

19.«Международные отношения», Таджикский национальный университет, язык обучения – таджикский, годовая оплата — 12 300 сомони ($1193,47).

20. «Правоведение» (дистанционная форма обучения), Таджикский национальный университет, язык обучения таджикский, годовая оплата — 12 000 сомони ($1164,36).

21-27. «Компьютерная безопасность», «Математика и информационная технология», «Прикладная математика», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», «Ядерная и радиационная безопасность», «Медико-биологическое дело», Совместный факультет Таджикского национального университета и Белорусского государственного Технологического университета, язык обучения – русский, годовая оплата – 11 700 сомони ($1135,25).

«Стоматология», Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али ибн Сино, язык обучения – русский, годовая оплата – 11 700 сомони ($1135,25).

28. «Электроэнергетика и электротехника», Филиал Национального исследовательского Технологического университета «Московский энергетический институт» в Душанбе, язык обучения – русский, годовая оплата – 11 026 сомони ($1069,86).

29-32. «Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», Филиал национального исследовательского технологического университета МИСиС в Душанбе, язык обучения – русский, годовая оплата – 10 956 сомони ($1063,06).

«Экономика и управление на предприятии», Таджикский национальный университет, язык обучения — таджикский, годовая оплата — 10 956 сомони ($1063,06).

33. «Архитектура», Инженерно-технический факультет Белорусского национального университета в ТТУ им. Осими, язык обучения — русский, годовая оплата — 10 642 сомони ($1032,60).

34. Современные иностранные языки (переводчик английского языка) – Таджикский национальный университет, язык обучения — таджикский, годовая оплата — 10 600 сомони ($1028,52).

35-36.«Финансы и кредит», Таджикский национальный университет, язык обучения — таджикский, годовая оплата — 10 400 сомони ($1009,11).

Вступительные экзамены — 2020

Фото Абдуллох Гурбати/Asia-Plus

Лечебное дело – Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али ибн Сино, язык обучения – таджикский,русский, английский, годовая оплата –- 10 400 сомони ($1009,11).

37-38. «Медико-диагностическое дело», «Информационные системы и технологии в экономике», Таджикский национальный университет, язык обучения — таджикский, русский, годовая оплата — 10 100 сомони ($980,01).

39. «Банковское дело» (дистанционно), Таджикский национальный университет, язык обучения — таджикский, годовая оплата — 10 000 сомони ($970,30).

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