«ФИНАМ» предложил инвесторам участие в Pre-IPO Rappi — лидера фудтеха в Латинской Америке

Клиенты ФГ «ФИНАМ» со статусом квалифицированного инвестора получили возможность инвестировать в Rappi — компанию-«единорога», латиноамериканского лидера в сегменте продуктовой доставки. По оценкам аналитиков, к моменту выхода на IPO в III квартале 2022 года капитализация компании может достичь $15-20 млрд.



Основа бизнес-модели Rappi — популярное мобильное суперприложение, интегрированное с платежной системой и позволяющее заказать доставку готовой еды, продуктов, лекарств, билетов, забронировать гостиницу, приобрести музыкальный и видеоконтент. Активными пользователями являются свыше 7,1 млн жителей девяти латиноамериканских стран, причем 2,3 млн пользуются приложением ежесуточно.



Благодаря высокой плотности населения и ресторанов стандартное время доставки заказа составляет всего 30 минут. Общее число курьеров компании превышает 200 тысяч человек. В то же время относительно низкая стоимость труда в Латинской Америке является одним из факторов устойчивости бизнес-модели Rappi, констатируется в исследовании ФГ «ФИНАМ»: «Стоимость труда в регионе на 40% ниже, чем в США. Поэтому доля доставки составляет менее 8% стоимости заказа, в то время как в США это 18%, а в Китае — 12%. Отметим, что комиссионные наиболее близкого аналога из Северной Америки, компании DoorDash, составляют 20%».



Помимо фудтеха, ключевыми рынками Rappi являются электронная коммерция и финансовые технологии — совокупный потенциал этих рынков аналитики «ФИНАМа» оценивают в $490 млрд: «Латиноамериканский рынок e-commerce входит в стадию быстрого развития и является глобальным лидером по темпам прироста, составляющим 37% в год. Большой рынок и высокие темпы роста объясняют энтузиазм венчурных инвесторов — 43 фонда вложили в проект $2,2 млрд».



Еще одним фактором инвестиционной привлекательности компании является развитие собственной платежной системы RappiPay, подчеркивают аналитики: «Выручка банковской индустрии Латинской Америки в 2020 году составила $418 млрд, из которых $200 млрд пришлось на платежные услуги. При этом половина населения пока не охвачена банковскими услугами. Для многих жителей региона именно RappiPay стала первой электронной платежной системой».



По итогам 2021 года Rappi прогнозирует выручку в размере не менее $750 млн, темпы прироста составят 88%. Прогноз средних темпов прироста на последующий период составляет в среднем 52% вплоть до 2025 года. Помимо этого, компания заметно быстрее конкурентов наращивает полный оборот товаров и сервисов на платформе GOV, который используется при сравнении маркетплейсов, сообщается в исследовании: «В прошлом году этот показатель превысил $2,7 млрд при темпах прироста 108%. По прогнозу на 2021 год, показатель вырастет на 74% и составит $4,7 млрд».



В настоящее время оценка бизнеса Rappi составляет $5,35 млрд. Однако, по прогнозам аналитиков «ФИНАМа», уже к III кварталу 2022 года (предполагаемая дата выхода Rappi на биржу) она может вырасти до $15-20 млрд. Акции сервиса на pre-IPO рекомендуется покупать по $66,95, потенциальная годовая доходность составляет 65%.