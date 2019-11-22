Fiber Channel SAN (хранение-сеть) промышленность 2019 Глобальный Рост рынка, тенденция, доходы, доля и требует исследования отчета

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Ниже приведены типы Fiber Channel SAN (хранение-сеть):
медь
Одномодовое оптическое волокно
Multi-Mode оптического волокна
Приложения следующие, которые используются для Fiber Channel SAN (хранение-сеть):
BFSI
Телекоммуникации и IT
Ритейл и электронная коммерция
Правительство и оборона
Здравоохранение
Производство
Энергетика и коммунальные услуги
Строительство и инжиниринг
другие
Лучшие игроки рынка Fiber Channel SAN (хранение-сеть):
Международные Бизнес Машины
фирма Хьюлет-Паккард
Dell
NetApp
Hitachi
оракул
Cisco Systems
Nexsan
Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для
• Северная Америка
• Европа
• Китай
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Другие
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