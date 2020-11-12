Ferrari представила плагин-гибридный электрокар SF90 Spider. Авто, Экономика

Итальянский производитель спорткаров Ferrari представил плагин-гибридный электромобиль SF90 Spider. SF90 Spider — кабриолетная версия гибрида SF90 Stradale, сообщает Reuters.

Этот электрокар имеет такие же технические характеристики, что и суперкар 4WD SF90 Stradale, выпущенный в прошлом году. Плагин-гибрид Ferrari оснащен 8-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 780 л.с. Он имеет два дополнительных передних электродвигателя мощностью 220 л.с.

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SF90 Spider – восьмая новая модель из 15 автомобилей, которые Ferrari обещала представить в 2018-2022 году.

До скорости в 100 км/ч Spider разганяется за 2,5 сек, а до 200 км/ч – за 7 сек. Максимальная скорость плагин-гибрида составляет 340 км/ч.

Автомобиль имеет четыре режима езды: eDrive (25 км езды с использованием только электродвигателей), Hybrid, Performance и Qualify.

Spider на 100 кг тяжелее модели Stradale и весит 1670 кг. Его цена в Италии составит $558 000. Для сравнения, цена Stradale составляла $430 000.

Полностью электрический автомобиль Ferrari представит не раньше 2025 года. Компании необходимо разработать аккумуляторы и подготовить клиентов, которые скорее привыкли к громкому двигателю Ferrari, а не тихой езде.

Луи Камильери, исполнительный директор компании, добавил, что сомневается, что производство Ferrari когда-либо на 100% будут составлять электромобили.

«Уж точно не при моей жизни оно (производство электрокаров Ferrari, – ред.) достигнет и 50%», – заявил Камильери.

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