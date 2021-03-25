«Феномен Владимира Путина стал реакцией на агрессию НАТО против Югославии»

24 марта, в 22-ю годовщину начала бомбардировок Югославии странами НАТО, проект «Балканист» представил сборник «Записки Балканиста», в который вошли лучшие материалы, опубликованные на одноименном портале с 2019 по 2021 год.

Комментируя интерес российской аудитории к Балканам, создатель и руководитель проекта политолог Олег Бондаренко подчеркнул, что любовь к этому региону у большинства зародилась именно в марте 99-го, когда НАТО на глазах у всего мира совершил акт агрессии в самом сердце Европы.



Олег Бондаренко. Иллюстрация: ksonline.ru

«Тогда мы все увидели, как несправедливо можно взять и поставить гордый европейский народ в позицию жертвы, убивать его, — а народ этот будет выходить на мосты в майках с надписью: „Target“, и петь, и гулять, и веселиться», — указал Олег Бондаренко.

Он подчеркнул, что именно тогда, в 1999 году, и стали создаваться предпосылки геополитических реалий, в которых мы оказались сейчас.

«Сам феномен Владимира Путина оказался возможным как реакция на агрессию НАТО против Югославии. Не будь той войны 22 года назад, не было бы запроса на такого лидера, как Путин, ни внутри России, ни на внешнеполитической арене», — подчеркнул руководитель проекта «Балканист».

Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия отметил вклад проекта в дело сохранения памяти о событиях 22-летней давности и поблагодарил Олега Бондаренко за то, что благодаря порталу «Балканист» российская публика лучше узнает регион, его историю и народы.

«24 марта — очень важный день для всех жителей Балкан, это день начала агрессии НАТО против Югославии. Для нас это очень печальная дата. Спасибо за то, что ваша книга не дает россиянам забыть о событиях того времени», — указал дипломат.

О том, что натовские бомбардировки были начаты без санкции Совета Безопасности ООН и стали примером нарушения норм международного права, напомнил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

«24 марта 1999 года НАТО совершило преступление против мира и против человечности. В результате агрессии погибло 2,5 тыс. человек, а материальный ущерб составил около ста миллиардов долларов. В этой книге собраны различные фрагменты, повествующие о югославской и сербской трагедии. Это истории, представленные с разных точек зрения и приведенные из разных периодов времени, но между ними есть связь: чтобы понять Балканы, нужно читать Иво Андрича», — заключил посол.

Известный югославский писатель и лауреат Нобелевской премии оставил обширное литературное наследие, повествующее об истории Балкан. Здесь мир и война, жизнь и смерть испокон веков идут рука об руку, а это накладывает неизгладимый отпечаток на менталитет жителей. Авторы работ, представленных в сборнике «Записки Балканиста», уделяют особое внимание проведению исторических параллелей.

«Балканы — это наше геополитическое зеркало: если бы мы внимательно всмотрелись в него в 2000 году, то не было бы событий на Украине 2004 года, в Грузии 2003 года и в сегодняшней Белоруссии», — считает профессор МГИМО Елена Пономарева, специалист в области изучения цветных революций.

По словам эксперта, вопросы, которые затрагивают авторы проекта, позволяют глубже исследовать опыт стран Балканского региона и увидеть схожие процессы в других частях света, что, в свою очередь, помогло бы избежать повторения ошибок прошлого.

«Если это было в истории, значит, об этом так и надо писать. И „Балканист“ как раз старается называть вещи своими именами», — отметила Елена Пономарева.

Среди гостей мероприятия были не только очевидцы тех судьбоносных событий, но и в каком-то смысле и их участники. Так, к примеру, глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович отметил, что по сравнению со своими земляками, живущими в России, он обладает самым внушительным стажем в 30 лет и за это время пережил многое.

«[В 1999 году] в Москве проходили демонстрации [против натовских бомбардировок Югославии], и народ кидался кетчупом в посольство [США]. Так вот: этот кетчуп я покупал. Боролись кто как мог, но, к сожалению, чувствовали себя бессильными», — рассказал Душко Перович.

Он подчеркнул, что сегодня на Балканах практически нет крупных российских медиапроектов, рассказывающих о нашей стране, ее истории и культуре, и «Балканист», который в декабре 2019 года запустил сербскую версию, является одним из редких примеров подобных информационных площадок.

О сборнике

Из книги читатель узнает, как писалась история непризнанной Республики Косово, кто продвигает российскую «мягкую силу» на Балканах, благодаря чему православное население Черногории сумело в прошлом году отстоять свои церкви и храмы, как во Вторую мировую войну советские летчики спасали югославского маршала Тито и почему тот разругался со Сталиным. Особое внимание уделено «русским следам» на Балканах: почему Лев Толстой стал символом славянского братства, кто из соотечественников сформировал облик парадного Белграда и как советские инженеры восстанавливали единственный белградский мост через Дунай.

Вместе с тем «Записки Балканиста» отлично справятся и с ролью путеводителя по региону: в сборнике приведены советы, где в Сербии можно продегустировать отличные вина, как спланировать прогулку под парусами на Адриатике, в каких знаменитых белградских гостиницах можно остановиться и что привезти на память из этого гостеприимного края. Авторами материалов книги выступили представители самых разных областей знаний, объединенные любовью к Балканам, — историки, политологи, журналисты, писатели и публицисты. «Записки Балканиста» вобрали в себя лучшие материалы, опубликованные на портале balkanist.ru за три года его работы: аналитические статьи, путевые заметки, интервью с известными балканскими политиками и деятелями культуры, исторические очерки и гастрономические зарисовки.

Портал «Балканист» был запущен в октябре 2018 года. Вокруг проекта образовался профессиональный клуб, в который входят российские и зарубежные эксперты, чья жизнь тем или иным образом связана с балканским регионом. В декабре 2019 года начала работу сербская версия проекта.

Портал «Балканист» является информационным партнером агентства Eurasia Daily.

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