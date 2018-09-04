Феникс (Китай): Мировую экономику ожидает удар. Путин спасает Россию мудрым решением

Феникс, Китай © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Как сообщает китайское издание «Феникс», российская экономика под управлением Путина продолжает держать удар американских санкций. В этом Москве помогает стратегия накопления золотых резервов и продажи американских долговых обязательств. Многие страны мира следуют примеру России и отказываются от доллара. США понесет убытки, но ничего не поделать, они сами напросились.

Всем известно, что в мировом сообществе США позиционируют себя, как «высшая страна», которую никто не может провести. В прошлом году из-за некоторых политических разногласий с Турцией, Америка сразу же решила ввести санкции в отношении своего уже бывшего союзника. Поэтому в этом году не удалось предотвратить обвал турецкой лиры. Таким образом, страна с самой мощной экономикой на Ближнем Востоке лишилась почти половины своего ВВП.

В данной ситуации именно благодаря высоким позициям своей валюты Соединенные Штаты смогли потеснить соперника. Ведь такой способ борьбы как введение санкций уже давно никого не удивляет. США использует подобные методы и в отношении своего заклятого врага — России.

24 августа США ввели новый пакет санкций в отношении России, что подтверждает тенденции к ухудшению отношений между двумя государствами, которые в очередной раз зашли в тупик. Однако Россия — это не Турция, и российский президент Владимир Путин уже предпринимал ответные меры, которые спасли экономику России.

Для того, чтобы снизить зависимость от США, Россия с прошлого года все более активно избавляется от американских долговых обязательств, накапливает свои золотые резервы (сейчас крупнейший покупатель золота у Центробанка Китая) и вкладывает наличные средства в китайскую банковскую систему.

Согласно данным СМИ от 24 августа золотовалютный резерв Центробанка России за июль вырос на 29 тонн золота, что побило прежний рекорд, который был установлен в ноябре 2017 года. Судя по всему, накопление запасов золота — это четко продуманная стратегия, которая может снизить уровень зависимости от американской валюты.

Что касае T2404.09.2015Соху18.05.2018Феникс17.08.2018тся отношений между Россией и Европой, то мы можем сказать, что сейчас поддерживается торгово-экономическое сотрудничество в сфере энергоресурсов, развивается проект магистрального газопровода «Северный поток — 2». В долгосрочной перспективе такое сотрудничество позволит России изменить международную обстановку и бизнес-климат в свою пользу.

Теперь уже каждый начинает беспокоиться о собственной экономике. Другие страны, так же, как и Россия, начали постепенно отказываться от доллара. Кроме того, накопление золотых резервов — это метод, которым пользуется не только Россия.

Фактически такие страны, как Китай, Россия, Турция, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Иран, Венесуэла, Ангола, Пакистан, Катар и еще несколько стран уже активно проводят политику дедолларизации. Эти страны в международной торговле либо значительно сократили, либо полностью отказались от использования доллара в качестве международной валюты. Они используют бартер или расчеты в другой валюте.

Еще с давних времен Америка использовала доллар для того, чтобы давить на своих конкурентов, что вызывало гневное отношение со стороны мирового сообщества. Сейчас же борьба с «долларовой гегемонией» дошла даже до самой Европы. Америка сама напросилась.

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