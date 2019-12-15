Феминистка Мария Арбатова пиарит фейк про юную каратистку и чеченцев

Защищавшая себя от насильников-чеченцев юная каратистка из Москвы Мария Зотова заключена под стражу, пишет у себя в Facebook известная среди женской аудитории писательница Мария Арбатова (Гаврилина) — пропагандистка феминизма и либеральных ценностей в России.

«Мера пресечения связана с тем, что один из пострадавших, напавших на неё, скончался в больнице.7. 12. 2019 два молодых чеченца напали на девушку около одного из столичных клубов. Один получил травму позвоночника, у второго серьезная травма кисти правой руки. Мария Зотова — чемпионка РФ по карате. Представитель федерации карате РФ Виктор Говоров прокомментировал: «Маша не является инициатором данного инцидента, она оборонялась против численно превосходящего противника, к тому же мужского пола. Нам не понятно, почему возбуждено уголовное дело в отношении нее, а не других фигурантов. У Маши гематома на шее, видно, что ее пытались задушить и гематомы на спине — когда она схватилась с первым из нападавших, второй бил ее палкой по спине. Федерация наняла адвокатов для Марии, я думаю, что в ближайшее время ситуация разрешится». Адвокат Марии Олег Званцев заявил, что в ближайшие дни добьется изменение меры пресечения на домашний арест: «Ситуация осложнена тем, что мы не можем быстро найти свидетелей инцидента. Камеры наружнего наблюдения, как оказалось, не работали. Также факт смерти одного из фигурантов тоже вносит свои сложности», — гласит пост Арбатовой в Facebook.

Пост Арбатовой вызвал у женской аудитории Facebook соответствующую реакцию. Читательницы блога феминистки в комментариях рассказывают истории о том, как чеченцы и другие уроженцы Северного Кавказа только и делают, что избивают женщин и издеваются над ними. Единственный участвовавший в дискуссии мужчина в комментариях к посту Арбатовой написал: «Граждане с Кавказа своих женщин уважают, наших нет. Почему?». Арбатова ему ответила: «Кто тебе сказал, что уважают своих? Посмотри работу «Правовой инициативы», там списочек из убийств чести, дагестанского обрезания, выдачи замуж насильно и т.д».

EADaily уточняет: речь идет о материалах заказного характера, фактическое содержание которых на значительную часть не соответствует действительности. Соавтор этих фейковых публикаций — либеральная журналистка из Махачкалы Светлана Анохина, «сестра» Арбатовой по феминистскому движению.

История с девушкой, которая оказалась за решеткой из-за того, что отбивалась от насильников-чеченцев также оказалась фейком.

«Это утка. Не имеет ничего общего с правдой», — сказал корреспонденту информагентства «Подмосковье сегодня» отец спортсменки Сергей Зотов, старший тренер сборной России по каратэ.

В Федерации каратэ России (ФКР) опровергают факт нападения на Зотову, ее заключение под стражу и найм от имени федерации адвоката для девушки.

«В последние дни на ряде сайтов в сети интернет вышло сразу несколько однотипных „новостей“, связанных с именем нашей спортсменки, членом сборной команды Российской Федерации по каратэ, мастером спорта международного класса Марии Зотовой. Там утверждается, что „возле одного из клубов Москвы“ девушка якобы вступила в схватку с двумя мужчинами, нанесла им телесные повреждения, в связи с чем она была взята под стражу в зале суда. Заявляем, что Мария Зотова никогда не участвовала ни в каких инцидентах „возле ночных клубов“ Москвы или любых других городов, тем более, не вступала там в конфликты, тем более, не арестовывалась. Спортсменка тренируется и выступает в плановом режиме вместе с командой. Вышеуказанные „новости“ безусловно являются клеветой в адрес известной спортсменки, члена национальной сборной, поскольку задевают как ее честь и достоинство, так и подрывают репутацию Федерации каратэ России в целом. А постоянное подчеркивание национальности якобы пострадавших носит признаки разжигания национальной вражды. Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что по законам РФ подобные действия носят уголовно наказуемый характер», — говорится в заявлении руководства ФКР.

Читатели блога Арбатовой обратили внимание на иллюстрацию к посту феминистки. Фото, где Зотова находится в суде в наручниках под конвоем, имеет признаки сделанного в Photoshop монтажа.

Обвиненная во вбросе фейка Арбатова была вынуждена откомментировать:

«В сети идёт базар, правда это или фейк? Была драка или нет? Замяли дело, чтобы не было всплеска межнациональной розни или сочинили байку? Ответа у меня пока нет, кроме того, что 70% тяжких преступлений против женщин в Москве совершают мигранты и граждане Кавказа (так у автора — EADaily). Эту цифру мне дает МВД для проведения круглых столов».

Мария Зотова популярна у российских любителей каратэ не только благодаря своим спортивным победам. Девушка обладает модельной внешностью, является «звездой» Instagram.

Провокационный пост Арбатовой о Зотовой имеет явный характер продвижения закона о семейно-бытовом насилии, называемого по имени его автора — депутата Госдумы «законом Оксаны Пушкиной».

«Все агрессивные-консервативные попы рекрутированы на борьбу с поправками в законе о бытовом насилии, которые, в отличие от насилия, считают грехом», — пишет Арбатова в Facebook.

Пропагандистка феминизма утверждает, что Русская православная церковь якобы «бросает все силы» на то, чтобы именем Христа бить слабых, толкать беременных в мясорубку криминальных абортов, мешать развиваться искусству и даже унижать бесплодных женщин». В связи с позицией Арбатовой понятно, почему жертвами ее клеветы оказались представители чеченского народа.

EADaily напоминает, министр информационной политики Чечни Джамбулат Умаров по поводу «закона Пушкиной» заявил на заседании Всемирного русского народного собора:

«Русские православные братья, что вы творите с собой? Неужели мало было крови, которой была окроплена эта великая земля, чтобы какой-то вельзевул своими законами, своей лживостью и коварством, красноречием ввел сюда античеловеческие, антисемейные, антитрадиционные, антирелигиозные, богоборческие законы?».



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