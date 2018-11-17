Фейки о Томосе. Когда украинским медийщикам начнут преподавать Закон Божий

Учитывая, с какой легкостью наши СМИ тиражируют вбросы о ситуации в церкви, становится понятно, почему подготовку к объединительному Собору держат в тайне

Фото: cerkva.info / Пресс-служба УПЦ КП

Пожалуй, частоту гибридных атак, связанных с получением украинской церковью автокефалии, можно сравнить с периодом горячей фазы конфликта на востоке страны. Когда в Москве поняли всю серьезность ситуации, там задействовали все возможные ресурсы, чтобы посеять сначала сомнения в положительном итоге, а после 11 октября, когда Синод Константинопольской церкви подтвердил решимость предоставить украинскому православию Томос, российская пропагандистская машина заработала на срыв объединительного Собора. Причем ее добровольными помощниками выступают отечественные СМИ, даже вполне патриотичные, когда тиражируют вранье, не утруждая себя проверкой достоверности информации. Вспомним несколько ярких примеров.

Как только на слуху появилось новое для нас слово Томос, его тут же стали использовать для манипуляций. Ключевая из них — он является синонимом автокефалии. Отсюда подтасовка: если не дали Томос, значит, о создании поместной церкви речь не идет. Потому, когда 11 октября Вселенский патриархат снял анафему с Филарета и Макария и признал незаконной аннексию Киевской митрополии Московской церковью в 1686 году, эти исторические решения многие восприняли с разочарованием. А когда патриарх Филарет объяснил, что Томос Вселенский патриарх предоставит после объединительного Собора, начались массированные вбросы, что Собор срывается.

Другая манипуляция — в Киеве будет не поместная церковь, а митрополия. И управлять ею пришлют священника из Константинополя. Даже назывались имена возможных митрополитов. Этот фейк тиражировался до октябрьского Синода на Фанаре. Особенно активно, когда в Киев приехали экзархи Даниил Памфилийский и епископ Илларион Эдмонтонский. Тогда отдельные СМИ запустили «утку», что цель посланцев — нажать на Банковую, чтобы там согласились на заезжего главу украинской церкви.

Следующая манипуляция — без УПЦ МП объединительный Собор невозможен, а митрополит Онуфрий и подчиненные ему клирики на сговор с «раскольниками» не пойдут. Ситуацию с московской церковью в Украине прояснил архиепископ Тельминский Иов: «Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует». Однако украинские журналисты продолжают тиражировать любые заявления, звучащие из Киево-Печерской Лавры, не утруждая себя поставить слова Иова, одного из наиболее уважаемых в православном мире специалистов по каноническому праву, в качестве бек-граунда к новости.

Та же история с якобы непризнанием решения Константинополя поместными церквями. Кроме РПЦ, против постановлений 11 октября выступили еще две поместные церкви — Антиохийская и Сербская. Обе находятся в политической зависимости от Москвы. Белград — давний союзник Москвы на Балканах. А Антиохийский патриарх из-за войны в Сирии переехал в Ливан, и, как отмечал директор департамента по делам религий и национальностей Минкульта Украины Андрей Юраш, его офис в Баламандском успенском монастыре в 10 км от Триполи охраняют российские спецслужбы.

В украинских СМИ с подачи российских пропагандистов к противникам Варфоломея приобщили еще Белорусскую церковь. Являющуюся всего лишь экзархатом РПЦ. А сколько было фейковых новостей по поводу передачи Вселенскому патриархату Андреевской церкви! Начиная от того, что ее отдали навсегда, а не в пользование в качестве ставропигии, своеобразного посольства Константинопольской церкви, где будут происходить богослужения, заканчивая инсинуациями, что теперь это культовое сооружение закроют для простых верующих.

Последний всплеск активности манипуляторов связан с датой объединительного Собора. Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявил, что Собор состоится 22 ноября. Слова Коваленко опроверг архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря), однако новость и дальше блуждает по Сети. Ранее, напомним, патриарх Филарет пояснял, что дату Собора назначает Вселенский патриарх. С Фанара пока никаких заявлений по этому поводу нет. Безусловно, многим хотелось, чтобы процесс ускорился, однако вряд ли стоит считать заслуживающим внимания источник в УПЦ МП.

Подготовку к объединению украинских церквей держат в тайне. И понятно почему — активность российских гибридов сейчас очень высока, а украинские журналисты подхватывают все, что касается важной темы. Часто не вникая в детали и потому пользуясь поверхностной информацией. А медийщиков, разбирающихся в церковных вопросах, в Украине раз два и обчелся. Что делает актуальным повышение образования журналистов в религиозной сфере. Не обязательно изучать Закон Божий, но религиоведческие курсы точно не помешают. После получения Томоса информационное давление на украинскую церковь только усилится, чтобы раскалывать ее уже изнутри. И будет очень плохо, если наши медиа и впредь будут способствовать московским фейкометам.

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