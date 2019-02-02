Фейк: Украину ждет экономический крах без России — StopFake.org

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала NewsOne, что “сегодня без России нам экономический крах”. Такое заявление было подхвачено российскими СМИ и другими ресурсами, которые распространяют пропаганду. Кроме того, Червоненко сказал, что в январе заканчиваются тарифные квоты для торговли с Европейским Союзом, — что также не соответствует действительности.

Украинский экс-министр Евгений Червоненко в эфире программы “Украинский формат” на телеканале Newsone отметил:

“Жизнь показывает правду, есть объективная реальность. Заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая…Без России нам сегодня экономический крах (на видео с 26:05).

Подобную риторику Евгений Червоненко продолжает в программе “Субъективные итоги”, где, например, сказал: “Мы на краю пропасти, и первое, что придется делать будущему президенту, несмотря на эту риторику, кто бы он ни был, опять же как в пятом году ехать в Россию. Потому что Америка — она там, а мы здесь” (с 23:00).

“Комсомольская правда” в свою очередь написала, что “в ответ на безапелляционную и враждебную риторику Порошенко в адрес РФ на Украине все чаще звучат мнения тех, кто признает, что партнерство между нашими государствами необходимо на благо всем”. РИА Новости отметили в новости, что “После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне”. При этом российские СМИ не упоминают причину частичного прекращения торговых отношений с Россией, не указывают войну на Донбассе и аннексию Крыма как одну из причин экономической ситуации в стране.

О заявлениях Червоненко также писала Украина.ру, ТРК “Звезда”, “Публичные люди”, “Антифашист”, Газета.ру, 5-tv.ru, “News Front”, “РЕН ТВ”, “Русская весна” и многие другие.

Как сообщил в конце января 2019 года Украинский клуб аграрного бизнеса, “по состоянию на 21 января Украина закрыла квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, вина и яблочного сока, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу. Несмотря на исчерпания квот беспошлинного ввоза, экспорт данных продуктов будет продолжаться и в дальнейшем”. Кроме того, список продукции, на которую Украина имеет тарифные квоты на экспорт в ЕС, гораздо больше, поэтому утверждать, что квоты уже выбраны к январю, нельзя — они были выбраны только по некоторым категориям.

В Минагрополитики Украины отмечают, что в 2018 году для страны были открыты дополнительные торговые преференции на европейском рынке на мед, виноградный сок, обработанные томаты, ячменную крупу, муку, овес. “Кроме того, постоянно расширяется ряд других лицензированных преференций”, — говорит заместитель главы Минагрополитики Максим Мартынюк.

Также в 2018 году внешнеторговый оборот агропромышленными товарами между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и достиг $9 млрд.

Кроме этого, товарооборот Украины с другими государствами также растет, появляются новые соглашения. Например, за 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины и Китая составил $8,82 млрд, что на $1,1 млрд больше, чем за весь 2017 год.

В начале 2019 года было подписано Соглашение о свободной торговле с Израилем. Вследствие подписания договора, украинский экспорт в эту страну вырастет минимум на $63,5 млн, по словам советника министра экономического развития и торговли Украины Роксоланы Пидласы.

Постепенное восстановление экономики Украины отмечают и в Евросоюзе. Так, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровкис сказал в интервью “Европейской правде”, что “уже заметно, что украинская экономика начинает восстанавливаться. В прошлом году темпы роста ВВП составили 2,5%, мы ожидаем ускорения до 3,5% в следующем году”.

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