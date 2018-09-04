Фейк: Прекращение торговли с Россией “убивает” экономику Украины

Украинская экономика не переживет разрыв торговых отношений с Россией, — утверждает украинский оппозиционный политик Вадим Рабинович. Слова нардепа, ратующего за всестороннее сотрудничество с Россией, подхватили пропагандистские медиа Украина.ру, Федеральное агентство новостей, РИА Новости и другие. Рабинович заявил, что товарооборот с Россией только увеличивается в последние годы, а Зона свободной торговли со странами Евросоюза только навредили экономике Украины.

«Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс», — заявил Рабинович.

Стоит отметить, что соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом в полную силу вступило в сентябре 2017 года. Это объемный документ, который регулирует не только экономические связи страны с Евросоюзом, но и политические. По данным украинского Президента Петра Порошенко на июнь 2018 года, то есть за год полноценного действия Зоны свободной торговли, экспорт украинских товаров увеличился на треть, что дало Украине прибыль в 17,5 миллиардов долларов. За первые четыре месяца текущего года, написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке, товарооборот между Украиной и странами Евросоюза вырос еще на 27%.

ссылка на Фейсбук Петра Порошенко

У вересні минулого року набула чинності Угода про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною…

Posted by Петро Порошенко on Wednesday, June 13, 2018

По данным министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, за прошлый год доля экспорта во внутреннем валовом продукте (важнейший показатель развития экономики), составила почти 48%. В целом, сообщает Госслужба статистики Украины, реальный уровень ВВП во втором квартале этого года увеличился на 0,9%

#Кубів на Економічній секції ХІІІ наради керівників закордонних дипломатичних установ: Експорт — двигун економіки, а ще майже половина ВВП України. Частка експорту у ВВП України за 2017 — 47,9%. @VGroysman @Kabmin_UA #експортуй pic.twitter.com/QKd02JMXUm

— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) August 28, 2018

Соглашение о Зоне свободной торговли Украина подписала уже с 45 странами, еще с несколькими государствами ведутся переговоры о создании ЗСТ. По данными Министерства экономического развития и торговли Украины, уже успешно завершены переговоры с Израилем, на стадии обсуждения бизнес-отношения с Турцией и Сербией. Кроме того, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в эфире Радио НВ сообщил, что в ближайшее время планируется расширение существующего Соглашения с Канадой. Расширение сотрудничества коснется сферы услуг и сферы инвестиций, — сказал Шевченко. Переговоры начнутся уже в октябре этого года.

«Это очень сильное направление для нашего сотрудничества. Сейчас крупные канадские компании серьезные заказы передают украинским айтишникам. Мы говорим о тысячах украинских айтишников, которые задействованы в написании программного обеспечения для канадских компаний. Соглашение должно создать для этого лучшие условия», – объяснил посол.

Растут и международные инвестиции в украинскую экономику. 29 августа Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым объем прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного капитала увеличился с начала года более чем на миллиард долларов или на 3,3%. Примечательно, что лидером по объему вложений в Украину стала Россия – эту новость, не разобравшись, сразу же растиражировали многие СМИ.

Украинский экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса поясняет: никакой «зрады» в этих данных нет. Россия стала лидером по инвестициям в Украину из-за докапитализации российских банков в стране. Эксперт подчеркивает, что ситуация похожа на «выплату за заложников», – так Фурса назвал ситуацию с «дочками» российских банков в Украине, которые из-за санкций не могут вывести капитал из страны.

«Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями. И выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так – нельзя. Банкротство – плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили», – пишет Фурса на своей странице в Фейсбуке.

Инвестиции из России. Не настоящая зрада.Новая зрада нарисовалась. Вышла статистика. Статистика инвестиций в Украину….

Posted by Sergey Fursa on Thursday, August 30, 2018

Экономист также подчеркнул, что несмотря на красноречивые данные Украина не стала зависимой от российских денег и банков. «Они бы сбежали с радостью. Но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет», – резюмировал Фурса





Источник