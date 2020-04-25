Фейк: Из-за карантина и экономического коллапса в Украине начнется гражданская война

В соцсетях распространяют сообщение о том, что из-за продления карантина «еще на месяц, а то и два» в Украине случится экономический коллапс, а в следствии — начнется гражданская война. Этой публикацией с заголовком «Ось що в Україні і Росії відбуватиметься вже найближчим часом» поделились уже более 23 тысяч пользователей. Никаких фактических доказательств таких мрачных прогнозов авторы сообщения, конечно же, не предоставили.

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На сегодня карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года. А 24 апреля Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. При этом глава правительства подчеркнул, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Ни о каком продлении карантина еще на месяц, а то и два речи пока не идет. Поэтому любые сообщения на этот счет являются спекуляцией.

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Что касается предсказаний об экономическом коллапсе в Украине, то они тоже базируются лишь на теоретических предположениях. Очевидно, что вся мировая экономика в 2020-м ощутит на себе последствия пандемии и карантина. По данным Международного валютного фонда, «в результате пандемии прогнозируется, что в 2020 году мировая экономика резко сократится на -3%, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По базовому сценарию, который предполагает, что пандемия затухает во второй половине 2020, и усилия по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены — глобальная экономика, по прогнозам, вырастет на 5,8% в 2021 году». МВФ прогнозирует, что в этом году развитые мировые экономики потеряют до 6,1% своих ВВП.

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В соответствии с мировым трендом, экономика Украины не станет исключением и тоже потеряет часть своего ВВП. Последний консенсус-прогноз экспертов, опубликованный Министерством экономики, показывает, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,2%. При этом в 2021 году экономический рост возобновится на уровне 2,4%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что украинский ВВП упадёт на 7,7% в этом году, после чего вырастет на 3,6% в 2021.

По словам гендиректора инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, Украину ждет падение ВВП от 4 до 9% при наиболее позитивном и негативном сценарии соответственно, сообщает НВ Бизнес. Фиала уточнил, что ВВП Украины может упасть в этом году на 9% в том случае, если карантин будет продлен до июня-июля. Падение украинской экономики на 9% последний раз было зафиксировано в 2015 году.

Скриншот — nv.ua

К тому же, Фиала напомнил, что профинансировать дефицит украинского бюджета поможет сотрудничество с МВФ. Принятие закона о введении рынка земли было одним из условий Фонда для получения Украиной очередного транша. Так что сценарий из манипулятивного поста об «экономическом коллапсе» тоже является лишь теоретическими предположениями его авторов.

Фразы о том, что «поднимутся бунты, полиция пойдет битами на людей. Начнется гражданская война по всей Украине. (…) Умные люди говорят, что Украину в этом году будут рвать на части» — это типичный прокремлевский нарратив о разделе Украины и гражданской войне на ее территории. Он не имеет ничего общего с реальностью, базируется только на принятии желаемого за действительное и в данном случае распространяется исключительно с целью нагнетания паники среди пользователей украинского сегмента соцсетей.

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