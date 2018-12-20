Фейгин навестил Сущенко в колонии в РФ. Новости политики — Деловая столица

Общественный защитник Марк Фейгин посетил незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко в колонии в деревне Утробино

Об этом Фейгин написал на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Только что вышел от Романа Сущенко, из ИК-11. С сегодняшнего дня меня допустили до посещений его в колонии. У Романа всё наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ, передаёт привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа «КАЗКА» с хитом «ПЛАКАЛА» рвёт топ ИК-11!» — написал он.

Напомним, накануне в Брюссельском пресс-клубе открылась выставка работ осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

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