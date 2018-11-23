Федеральный интернет-оператор арендует свой первый склад под Ростовом

23.11.2018 23:02

Татьяна Дудник



«Город N» №46 (1304), 27 ноября 2018

До конца года федеральная компания «Яндекс.Маркет» откроет в Аксайском районе складской терминал для доставки товаров, купленных в интернете на маркетплейсе «Беру». Обустройство склада класса А, арендованного у краснодарской компании «Адва», и доведение его до проектной мощности потребует 500 млн рублей. Компания готова работать и с местными производителями. По мнению экспертов, приход крупного игрока из сферы интернет-торговли существенно не скажется на складской логистике региона, зато увеличит его привлекательность для других операторов.



21 ноября на международном форуме «Транспорт России — 2018» в Москве губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков (на фото справа) подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом компания инвестирует 500 млн рублей в развитие собственного логистического комплекса для маркетплейса «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка) в Аксайском районе.



— Будущий складской терминал в Аксайском районе — первый собственный логистический объект компании в российских регионах. Отрадно, что Ростовская область станет опорным регионом для компании на юге России, — прокомментировал подписанный документ Василий Голубев.



— Мы выбирали из нескольких регионов, но остановились на Ростовской области, — пояснила решение компании Полина Упитис,



руководитель по связям с общественностью «Яндекс.Маркета». — Для нас был важен ряд логистических параметров, таких как скорость доставки, а также покупательная способность региона. Сейчас мы арендуем складские площади у компании «Адва». Решили занять уже готовую площадку, чтобы оперативно начать работу. 500 млн рублей — это инвестиции до выхода первой очереди на проектную мощность. В новом логистическом комплексе будет возможно хранить до миллиона товарных единиц и собирать заказы для клиентов.



Первую очередь терминала планируется запустить в декабре 2018 года.



Склады класса А краснодарского девелопера «Адва» находятся на трассе М-4, в х. Ленина. По всей видимости, «Яндекс.Маркет» арендовал третий склад (или его часть) площадью 14,7 тыс. кв. м, введенного в эксплуатацию в этом году. На сайте девелопера он предлагается в долгосрочную аренду. Там же говорится, что в Ростове-на-Дону уже сданы в аренду три очереди комплекса «Дорожный» площадью 110 тыс. кв. м.



Ставки аренды складов класса А, по данным экспертов, составляют более 500 рублей за кв. м в месяц.



— Электронная коммерция — важная часть плана по развитию цифровой экономики в стране. И «Яндекс.Маркет», очевидно, будет здесь одним из ключевых игроков, — подчеркнул Игорь Бураков, гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области, которое сопровождает проект.



Благодаря открытию регионального склада доставлять покупки, сделанные на интернет-площадке «Беру», жителям Ростовской области будут за 1-2 дня. Донские предприятия тоже смогут продавать свою продукцию.



— У нас есть ряд поставщиков, с которыми мы работаем на нашей площадке сравнения цен «Яндекс.Маркет», — пояснила Полина Упитис. — Конечно, мы будем работать с ростовскими поставщиками и на нашем маркетплейсе «Беру». Предприниматели могут заниматься тем, что у них хорошо получается, — производить товары, а мы берем на себя маркетинг, логистику, хранение, доставку до покупателя. Сейчас на маркетплейсе размещается около 100 тыс. товарных позиций от более 1000 продавцов.



Наша цель — стать площадкой, где можно купить все. Самые популярные категории — товары для детей, дома и дачи, а также электроника, например мобильные телефоны.



Гендиректор Северо-Кавказского логистического предприятия Виктор Халын считает открытие нового терминала крупной компании положительным событием как для потенциальных потребителей, так и для логистического рынка.



— Чем выше конкуренция, тем лучше потребителю, — пояснил Виктор Халын. — Конкуренции надо опасаться не логистическим комплексам, а представителям розничной торговли, с которыми соперничают интернет-продажи. Приход в регион крупных операторов переводит финансовые потоки из серых в белые, поэтому тем, кто работает по-честному, станет немного легче. Безусловно, и привлекательность Ростовской области повысится. Главное — чтобы на рынок заходили российские компании, это дает большую устойчивость рынку, чем приход иностранных компаний, использующих все только арендованное и готовых уйти при неблагоприятной ситуации.



С ним согласен и директор компании «КМ-Логистика» Дмитрий Бедненко.



— На рынок складской логистики это событие существенно не повлияет, некоторый отток заказов могут почувствовать только компании, специализирующиеся на экспресс-доставке товаров, — считает Дмитрий Бедненко. — Улучшение заметят потребители товаров интернет-торговли. В целом же приход в Аксайский район нескольких крупных операторов подогреет интерес к региону в целом, положительно скажется на местной экономике.

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Василий Голубев, Максим Гришаков, Яндекс.Маркет, маркетплейс, «Беру», «Адва», интернет-торговля, Полина Упитис

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