ФАС предупредила о росте цен на бензин

Алексей Филиппов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России ожидает роста цен на автомобильное топливо. В следующем году бензин подорожает в пределах общей инфляции, сообщает ТАСС.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2020 году составит лишь 3%, однако многие экономисты опасаются, что на практике рост цен будет выше — вплоть до 10%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сказал «Инвест-Форсайту»:

«Топливо в 2020 году, безусловно, подорожает, но есть вероятность, что правительству удастся сдержать рост цен с помощью демпфирующего механизма. Их увеличению способствует не только инфляция, растут затраты на производство, нестабильная мировая экономика тоже не дает никаких гарантий на то, что стоимость нефти будет держаться в каком-то стабильном диапазоне. Это связано с торговой войной США и Китая. Опасения инвесторов вызывает тот факт, что страны не смогли с октября подписать торговое соглашение, а обе стороны периодически делают достаточно грубые высказывания».

В целом в первом полугодии можно ждать роста цен на 1–3% в зависимости от региона. В более пессимистичном сценарии цены вырастут примерно на 10%, прогнозирует аналитик. В этом году бензин марки АИ-92 в среднем по России подорожал на 1%, однако АИ-95 и АИ-98 выросли в цене более существенно.





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