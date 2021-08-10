Фарион назвала украинскую олимпийскую призерку «биомусором»: EADaily

Бывший депутат Рады от националистической партии «Свобода», оголтелая украинская русофобка Ирина Фарион публично скорбила бронзовую призерку Олимпиады в Токио Ярославу Магучих, назвав ее «биологическим мусором».

Такое высказывание скандальная «писательница» позволила себе в ходе выступления на телеканале НТА. Поводом для оскорбления стали уже знаменитые фотографии, на которых украинская спортсменка обнимается с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.



Мария Ласицкене и Ярослава Магучих. Иллюстрация news.dialog.ua

Фарион считает, что Магучих совершила «страшное» преступление против Украины, так как оказалась заодно с президентом России Владимиром Путиным. Ведь ее фотографии с Ласицкене фактически подтверждают его тезис о том, что русские и украинцы являются одним народом.

По мнению ненавидящей все русское «литераторши», страшнее «зрады» уже и не придумаешь. Поэтому она не только оскорбительно обозвала Ярославу Магучих, но и потребовала лишить ее медали.

И это при том, что эта самая медаль является единственной, которую Украине удалось завоевать во всех дисциплинах легкой атлетики.

Понятно, что такую оголтелую «патриотку», как Ирина Фарион, подобные мелочи не смущают. Она заявила, что поступок легкоатлетки является аморальным и добавила, что это была «демонстрация коллаборационизма».

Напомним, скандал вокруг Магучих разгорелся после того, как она завоевала для украинской сборной олимпийскую бронзовую медаль по прыжкам в высоту, а после сфотографировалась с россиянкой, которая заняла первое место в этой дисциплине.

Сначала Ярославе устроили настоящую травлю в соцсетях. Затем к скандалу подключилось Министерство обороны Украины.

Как сообщало EADaily, легкоатлетку вызвали в военное ведомство «на разговор». В Минобороны заявили, что Магучих, которая является офицером ВСУ, не имела права демонстрировать дружеские чувства к представительнице «страны-агрессора».

Одним из немногих на Украине, кто публично заступился за Ярославу, стал бронзовый призер Олимпиады, украинский каратист Станислав Горуна. Он заявил, что спорт — вне политики, и в поступке спортсменки нет никакой «зрады»