Фарид Абдулганиев: «Наша главная задача сейчас – сохранить отечественного производителя»

Бизнес-омбудсмен Татарстана рассказал о рабочем визите Бориса Титова, локдауне, жалобах предпринимателей, новых ковидных ограничениях, маркетплейсах, региональном маркетинговом центре, «Центре электронной торговли», уменьшении числа уголовных дел по статьям в сфере предпринимательства и помощи сельхозпроизводителям.

— Здравствуйте. Давайте начнем с бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который недавно был в Татарстане. Как он оценил развитие малого и среднего предпринимательства в республике?

— Бизнес-омбудсмен при президенте России Борис Титов побывал в Казани с трехдневным визитом. В первый день мы посетили Камский индустриальный парк «Мастер». Борис Юрьевич оценил, как масштабы этого предприятия, так и подходы по реализации этой уникальной модели. Мы сознательно пригласили в КИП «Мастер» представителей различных промпарков из соседних городов, чтобы показать Борису Юрьевичу ту планомерную политику по созданию промпарков, которая действует на территории Татарстана. В прошлом году в регионе было 100 промпарков, сейчас уже 105.

Он также встретился с предпринимателями, которые задавали много вопросов. Некоторые жаловались, что много отдыхают.

— В этом году был локдаун, во время которого никто не работал.

— Локдаун локдауну – рознь. В Татарстане его практически и не было. Я собрал отзывы своих коллег из 60 регионов России. Мудрая, взвешенная политика руководства республики дала нам возможность соблюдать масочный режим. Это то требование, которое дает нам работать.

Мы все сделали прививки. Это также важная составляющая здорового коллектива. Только тогда малый и средний бизнес не закроется. К сожалению, не все предприниматели это поддерживают, но у тех, с кем мы работаем, понимание этого есть.

В прошлом году во время локдауна, когда у нас не было исчерпывающей информации, и сложно было делать прогнозы, единственное верное решение было принято правительством Татарстана – с 12 мая в республике практически все виды бизнеса начали свою работу, в то время как другие регионы еще сомневались.

— Как Вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Москве: закрытию заведений, введению QR-кодов. Это ведь определенный удар по различным сегментам бизнеса. Мы что-то подобное у себя ожидаем?

— Я не сотрудник Роспотребнадзора и мне сложно что-то сказать по этому поводу, но здесь должна быть дисциплина. Татарстан славится своей исполнительской дисциплиной. Думаю, что своевременная вакцинация и соблюдение всех профилактических мер даст нам возможность избежать массовых заболеваний.

Сейчас мы не видим всплеска жалоб и обращений, связанных с закрытием предприятий в Татарстане. Если соблюдать все меры профилактики и вовремя вакцинироваться, то и бизнес будет работать.

— Критики могут высказаться, что при подобных условиях в Татарстане проводятся Сабантуи и другие массовые мероприятия.

— Ответственность каждого никто не отменял. Например, у нас на конференции было 60 омбудсменов и все они приехали с результатами ПЦР-тестов, и все соблюдали масочный режим. Во время проведения мероприятия все превентивные меры принимали. Это показывает то, что даже в таких сложных условиях можно правильно организовать работу.

— После посещения бизнес-омбудсмена были ли оформлены договора или соглашения?

— Борис Титов дал высокую оценку проводимой в республике работе, прежде всего он обратил внимание на несколько вещей, которые изложил в своей программе «Экономика простых вещей». Первое – это производственный бизнес. Доля производителей-предпринимателей от всего числа предпринимателей в России невелика – около 5-6%. Чуть получше статистика в Татарстане.

Второе – кластерное развитие. Это производственные цепочки. Мы ему показали, как это работает в Елабуге, Нижнекамске и Камской агломерации.

— То есть это мощный производитель и несколько поставщиков, которые работают на его бизнес?

— В мае 2019 года у нас заработал региональный маркетинговый центр с call-центром и IT-системой. Многомиллиардные обороты этой площадки, в первую очередь информационной, были направлены на то, чтобы мы собрали на единой платформе всех производителей и покупателей Татарстана.

— Какой оборот этой площадки?

— По итогам первого неполного года — 25 миллиардов рублей. Это цифра сопоставима с той суммой, за которую бюджет республики всех уровней делает покупки у малого бизнеса за год. Цифры говорят сами за себя.

— И на такую же сумму они между собой уже торгуют.

— Совершенно верно. Причем сюда вышли не только муниципалитеты, но и тарифообразующие организации – «Ак Барс Делелопмент», «Бахетле», компании, которые обнаружили, что купить у своих дешевле. И таких примеров масса. Это и предпосылки для кластерного развития.

— Какой главный итог визита Титова?

— Думаю, что мы показали лучшие практики Татарстана. Как раз третья составляющая программы Бориса Титова – обмен практики. Своих мы показали, соседей мы посмотрели. Одну из секций вела моя коллега, бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. Мы посмотрели, как работает Москва. Это столица, нам есть, на кого равняться, и какие передовые практики у себя применить.

По результатам могу сказать еще один важный аспект. Одна из секций на конференции была посвящена электронной торговле. Советник первого заместителя генерального директора компании «Почта России» Леонид Зондберг анонсировал, что компания запускает школу экспорта. Этот проект будет стартовать в Татарстане.

Кроме этого, большая секция работала в рамках межведомственной региональной рабочей группы прокуратуры России. Нас посетил заместитель генерального прокурора России, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Ряд руководителей РТ на этой секции представлял Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета.

Мы пришли к таким выводам, что в целом обстановка непростая. Мы подвели итоги за пять лет и выяснили, что количество уголовных дел снизилось по статьям в сфере предпринимательской деятельности в четыре раза – с 47 до 11, административные дела за последние 5 лет сократились почти в пять лет, внеплановые проверки – также в пять раз. Это все результат плотной работы с силовым блоком. Мы подписали соглашение о взаимодействии с МВД по РТ, плотно работаем с Управлением по борьбе с правонарушениями в экономической сфере, а также ведем еженедельный прием предпринимателей на уровне руководства прокуратуры республики.

За первую половину текущего года на прием пришел 81 предприниматель. Большая поддержка идет со стороны прокуратуры. И это существенно влияет на количество обращений. Жалоб стало существенно меньше.

— Полтора года назад мы встречались, как раз в разгар пандемии, и тогда Вы сказали, что в первые дни локдауна число обращений подскочило в десятки раз. Какова сейчас ситуация? И на что жалуются предприниматели?

— Весна прошлого года нас заставила создать системы горячих линий. Мы синхронизировали их с Минздравом, Минэкономикой, Роспотребнадзором, Минсельхозом и рядом других ведомств. За прошлый год поступило 18 тысяч обращений, тогда как в 2019 году их было всего 1,7 тысячи — в 10 раз меньше.

За пять месяцев текущего года мы получили 1,7 тысячи обращений, 18% из которых – жалобы на налоговое регулирование и просьбы разъяснить вопросы связанные с этой сферой, 14% – проблемы взаимодействия двух хозяйствующих субъектов. Если два конкурента-предпринимателя не могут разобраться в каких-то договорных отношениях, мы оказываем консультативную поддержку и юридическую помощь. 13% обращений касаются банковской сферы, 10% – твердых коммунальных отходов. Оставшиеся обращения – предложения, которые поступают от предпринимателей. Они предлагают решения различных проблем и задач. Это говорит о доверии.

— Прокуратура и МВД меньше давит сейчас на предпринимателей? Вы сказали, что уменьшилось число уголовных дел. Это означает, что предприниматели престали совершать правонарушения, или на вышестоящем уровне пока запретили трогать бизнес во время пандемии?

— Я бы сказал, что без «пока». Это и политика государства, и прозрачность работы предпринимателей. Если мы возьмем важный элемент – контроль надзорной деятельности, которая называется профилактикой административных правонарушений, то здесь Татарстан – один из лидеров. Это носит некий синергетический эффект.

С 1 июля вступает в силу новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Эту реформу ждут все – как бизнес-омбудсмены, так и предприниматели. Она рассчитана на прозрачность осуществления контрольно-надзорной деятельности и профилактику.

— У меня несколько друзей-предпринимателей, у которых бизнес перестал работать. Не связано ли сокращение правонарушений с уменьшением количества предпринимателей?

— Это не связано с административным давлением. Это ответ на общеэкономическую ситуацию.

— Просто бизнес сокращается? Уходят люди из бизнеса?

— По итогам прошлого года, количество занятых в малом и среднем предпринимательстве выросло. Но жалобы есть и будут.

— Есть ли у вас точное количество открытых и закрытых за последнее время предприятий?

— Предприятий стало незначительно меньше, а количество занятых в малом бизнесе выросло. Уменьшение количества предприятий – это так называемая чистка тех предприятий, которые на самом деле предпринимательскую деятельность не осуществляли.

Ряд ограничений, ограничение времени осуществления деятельности, передвижения, перемещения и необходимость приобретения антисептиков ударили и по малому бизнесу. Но по крайней мере появились новые отрасли предпринимательской деятельности. Сейчас растет, например, сфера электронной торговли.

— Недавно у нас выходило интервью с сотрудниками МВД о финансовых пирамидах. Как вы оцениваете такой бизнес?

— Я бы не назвал это бизнесом, в уголовном кодексе дана такая формулировка, как «мошенничество». Мошенничество бизнесом являться не может. «Дети лейтенанта Шмидта», которые спекулировали слабостями людей и пользовались их доверием, были всегда,

Мы такие жалобы от предпринимателей, которые бы пострадали или открыли финансовые пирамиды, не фиксировали. У нас есть CRM-система, которую мы ввели в связи с 17 тысячами обращениями, и с помощью которой мы фиксируем уникальные случаи. Она не показала ни единого обращения, связанного с финансовыми пирамидами.

— Пандемия послужила катализатором для развития многих бизнесов, в том числе интернет-торговли. Какая динамика по числу татарстанских поставщиков на разных маркетплейсах? Как попасть туда нашим предпринимателям, и как им после использовать эту площадку?

— Когда мы столкнулись с пандемией, президент РТ стал проводить встречи с предпринимателями в режиме ZOOM. Его первая встреча, которую он провел в марте прошлого года, была посвящена электронной коммерции, где присутствовали представители компаний «OZON», «Wildberries», Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, Казань Express, несколько логистических компаний. Они жаловались президенту на то, что фуры стоят в Красноярске, Башкортостане, Омске, Нижнем Новгороде.

К президенту РТ начали обращаться с проблемами, которые коснулись всех регионов России. Но Татарстане ни на один день не остановилась работа пунктов выдачи заказов, не остановилось строительство крупных логистических центров. После поручения президента был найдены решения того, как могут работать самозанятые, курьеры и таксисты, которые занимались доставкой. Мы не знали, что будет завтра, потому что каждый день время диктовало новые правила. Электронная коммерция здесь сыграла особую роль.

В РТ так получилось, что мы на конец 2020 года уступали среднероссийским показателям по обороту в электронной коммерции, хотя были одними из лидеров. Мы проанализировали эту ситуацию и поняли, что здесь важна финансовая грамотность, доступ к широкополосному интернету, наличие сотовой связи и многое другое.

Приволжский федеральный округ на втором месте по обороту розничной торговли после Центрального федерального округа, куда входят лидеры – Москва и Московская область. Это натолкнуло нас на мысль, что инфраструктуру — многомиллиардные инвестиции компаний интернет-ритейлеров — мы создали, но что-то здесь не так. И в ноябре прошлого года один предприниматель из республики на очередной встрече с Рустамом Миннихановы задал ему вопрос про свой бизнес. Он производит валенки в Кукморе и продает их в Эмираты, на Мальту, в жаркие страны, но на маркетплейс он не мог зайти два года, так как столкнулся с множеством нюансов.

Тогда глава региона дал поручение создать рабочую группу, куда вошли три вице-премьера, министр, председатель правления банка «Ак Барс». Возглавил эту рабочую группу я. Мы начали работать с Минсельхозом, Минцифрой, Минэкономикой, Минпромторгом и сделали дорожную карту. Оказалось, чтобы выйти на маркетплейс, предпринимателю нужно сделать 64 шага.

Затем Рустам Нургалиевич дал поручение создать концепцию продвижения товаров татарстанских производителей посредством онлайн-каналов. Эта концепция была принята и сейчас находится на согласовании программ.

1 марта текущего года под эгидой ТПП РТ заработала уникальная в России площадка, которая называется «Центр электронной торговли». Эта компания получила аккредитацию от всех ведущих маркетплейсов, обладает достаточными навыками, компетенциями и специалистами, которые могут за считанные дни вывести предпринимателя практически на любой из крупных маркетплейсов. У нас есть пример, когда предприниматель начинал продавать там свои товары через три дней после обращения в центр.

«Центр электронной торговли» не делает все самостоятельно – для достижения цели специалисты объясняют, как работать с логистическими компаниями, как выбрать маркетплейс, на какой склад вести, как поставить цену, как сфотографировать товар.

Но у «Wildberries», например, есть своя специфика — чтобы продать за рубеж, нужно товар везти в Подмосковье. На будущей встречи Рустама Минниханова с предпринимателями генеральный директор этого маркетплейса Татьяна Бакальчук рассмотрит возможность наладить поставки на Зеленодольский склад, чтобы оттуда можно было отправлять товар за рубеж. Есть правило – нет такого товара, который невозможно продать. А для этого его нужно продвигать.

Конечный предприниматель, которых сейчас около 300, уверенно и стабильно продает свой товар через маркетплейсы, том числе и за рубежом, — это и есть показатель работы центра.

— Сколько стоят услуги «Центра электронной торговли» для предпринимателей?

— 0 рублей.

— А кто платит?

— Маркетплейсы заинтересованы в привлечении продавцов на свои площадки.

— А кто фотографу платит?

— Онлайн-магазины работают со своими технологическими партнерами, и как раз «Центр электронной торговли» стал одним из технологических партнеров крупнейших маркетплейсов.

— Почему так мало предпринимателей – 300?

— Без малого в Татарстане 160 тысяч предпринимателей и еще 133 тысяч самозанятых. 300 человек – это те, кто активно продают на маркетплейсах только благодаря центру. Количество предприятий, которые могут производить и продавать товар на марктеплейсах и делают это сами, — чуть больше 12 тысяч.

— Малый бизнес в начале пути?

— Нет, не совсем. В Татарстане 12 тысяч предприятий, из которых больше половины продают на маркетплейсах. 300 предпринимателей вывел «Центр электронной торговли» за март-май текущего года. Думаю, что около 1,2 тысячи еще находятся в базе центра.

— Есть ли активность со стороны предпринимателей, которые производят сувенирную продукцию?

— Активность есть. Когда мы впервые обратились на площадку OZON — еще в 2018 году, они отправили своих специалистов в Татарстан, и те сказали, что товары народных промыслов и местная литература будут продаваться в первую очередь.

Когда мы анализируем продажи наших производителей, на первом месте оказывается продукция легкой промышленности. Как происходить подготовка специалистов? У нас есть училища, ресурсные центры, есть заказ от экономики, который консолидирует Минэкономики и отрабатывает с Минтруда.

— А какая конкуренция с Китаем? Удается ли конкурировать с этой страной?

— Политика Китая, как производителя, довольно агрессивная. Но у нас есть примеры, когда мы продавали свои товары в Китай, поэтому это возможно. Наша главная задача сейчас – это не маркетплейсы и не онлайн-продажи, а сохранение отечественного производителя.

Общеэкономическая ситуация сейчас нестабильная. Мы не знаем, как завтра будет складываться геополитические и экономические условия.

Кстати, одно из правил работы на маркетплейсах – как только пошли продажи, нужно регистрировать свой бренд. Тут же воруют, видят, что товары продаются и начинают повторять. Нам нужно своих производителей сберечь.

— На днях вышло распоряжение президента о введении чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Мы попали в ситуацию, когда цены взлетают на наши же товары. Как вы будете поддерживать сельского товаропроизводителя, если у него погибнет урожай?

— Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в первую очередь реагирует на жалобы. А их на сегодняшний день не поступало.

— Так они же сейчас в полях работают.

— Отраслевое министерство, которое отвечает за поддержку предпринимателей, — Минэкономики, а в сфере сельского хозяйства – Минсельхоз. Когда такие предложения будут поступать в ходе еженедельных встреч или обращений на горячие линии, мы вместе будем их отрабатывать.

Сейчас, вероятно, рано еще делать какие-то выводы, тем не менее мы ожидаем. Если подобные обращения будут поступать, мы будем отрабатывать их с институтами развития и отраслевыми министерствами.

— В беде не оставите?

— Мы тоже подключимся, потому что одна голова – хорошо, две – лучше. Когда предприниматели высказывают свои предложения, это правильно, нужно чтобы органы власти прислушивались к ним. Зачастую они сами предлагают пути решения.

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