Фальшивки везде: как украинцам продают фейковые доллары — OBOZREVATEL

В Украине уже несколько дней на фоне новостей о введении военного положения продолжается ажиотажный спрос на валюты. В первую очередь на этом заработали обменники, которые быстро сориентировались и взвинтили курс американской валюты.

При этом, согласно информации НБУ, доллары – одна из любимых валют фальшивомонетчиков. Сотни обменных пунктов работают нелегально и никем не контролируются, значит, никто не может гарантировать подлинность купюр.

Причем фальшивки попадаются не только в обменниках, но и в банках, терминалах. OBOZREVATEL выяснил, как опознать фальшивку и не стать жертвой мошенников.

Где украинцы «находят» фальшивые деньги

Несколько дней назад клиентка «Ощадбанка» заявила, что в кассе сняла свой валютный депозит и часть купюр оказалась фальшивыми. В пресс-службе финучреждения заявили, что жалобу на данный момент проверяют. За последнее время это уже не первый случай, когда ненастоящие деньги «проникают» в банковскую систему. Так, в конце прошлого года в Киеве задержали злоумышленников, которые через терминалы меняли фальшивые доллары на настоящие гривни.

«В Украине доллары подделывают нечасто», — рассказывает финансовый аналитик Егор Комов. По его словам, их также привозят из-за границы. Сбыть ненастоящую валюту сложнее. Гривнями можно расплачиваться за любые покупки и услуги, поэтому такие подделки легче «растворяются». А вот с долларами ситуация сложнее – приходится обманывать терминалы, банки либо открывать нелегальные обменники. Также такие деньги могут проникать в «серый сегмент».

«У нас расплачиваться за услуги и покупки в валюте запрещено. Где используют доллары? Теневые сделки, коррупция. Там легко «ходит» валюта», — поясняет Комов. Валютные фальшивомонетчики встречаются в Украине не часто. «Столицей» фальшивой американской валюты считается Перу. Оттуда «деньги» расходятся по всему миру.

СБУ

Финансист Владимир Мазуренко отмечает: завозить много лже-долларов в Украину нецелесообразно и те фальшивки, которые встречают, чаще всего изготовляют здесь же. «На самом деле система защиты гривни не уступает евро или доллару. Купюру в 20 долларов подделывают крайне часто. За год изымают миллионы фальшивых банкнот. Они могут попасть и в нашу систему. Причем некоторые подделки обычный детектор валют может и не заметить – только экспертиза», — рассказывает аналитик.

Фальшивые деньги также активно распространяют «меняйлы» на рынках и в нелегальных обменниках. К примеру, в прошлом году СБУ обнаружили производство подделок в промышленных масштабов. Оттуда «купюры» расходились по всей стране и попадали в кошельки украинцев. «Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом», – говорится в сообщении Службы безопасности.

Как не купить фальшивку

Покупать валюту в банках. Несмотря на то, что фальшивые деньги могут попасться даже в кассах банков, легальные финансовые учреждения остается самым надежным продавцом валюты. У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую. В Нацбанке могут сделать окончательный вывод, настоящие деньги или нет.

Проверять обменники. В Украине только по официальной информации Нацбанка обнаружили более 200 нелегальных обменников. Их перечень можно увидеть на сайте регулятора. Но и там не полный перечень. Перед тем, как покупать доллары в пункте обмена, стоит проверить наличие лицензии от Национального банка.

Потребовать чек. Также при покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, который подтверждает покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции. Если же вам уже продали фальшивку – обращайтесь в полицию.





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