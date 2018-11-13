Фальшивками даже зарплату выдают: Украину заполонили поддельные деньги

В Украину везут фальшивую валюту большими партиями. Поддельными деньгами расплачиваются за товар, выдают «черную» зарплату и платят взятки. Пятая часть теневых средств в стране — это поддельные купюры.

Чаще всего подделывают купюры крупных номиналов — 200 и 500 гривен, на втором месте — доллары, но есть евро и даже английские фунты. Более того, фальшивки теперь настолько качественные, что даже специалист не всегда может их отличить. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Что подделывают?

Сейчас в Украине в обороте как фальшивые гривни (в основном номиналом 200 и 500 грн), так и фальшивые доллары, евро и английские фунты. По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, больше всего, конечно, подделывают украинскую валюту.

«Подделывать купюры номиналом 5, 10, 20 и даже 50 грн нет никакого смысла. Инфляция и девальвация сделали свое дело. Я как-то поинтересовался в одном столичном супермаркете, какой у них средний чек в день. Оказалось 780-800 грн. Даже если вы заглянете в кошелек к человеку, который расплачивается на кассе в магазине, то увидите, что в основном люди с собой уже носят купюры в 200, 500 грн. Мелких мало», —рассказал OBOZREVATEL Невмержицкий.

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Instagram Олега Стельмаха

Instagram Олега Стельмаха

С ним согласен еще один финансовый эксперт — Алексей Кущ. «Больше всего подделывают отечественную валюту, меньше — евро. Также много поддельных долларов, потому что эта валюта в основном крутится в теневом секторе. А учитывая, что у нас в тени находится до 60% экономики, то треть из этих денег — подделка», — пояснил нам эксперт.

Откуда берутся фальшивки?

А вот попадают в Украину фальшивые деньги разными путями. Если говорить о крупных поставках, то, по словам Алексея Куща, приходят они из третьих стран, причем изготавливают их промышленным способом.

«Поэтому они качественные и отличить их достаточно сложно. В 2014 году у нас был даже небольшой всплеск, когда такие деньги приходили с неподконтрольной части Донбасса. Потому что там осталось производство, и видимо, печатали деньги. Но эта волна достаточно быстро прошла», — сообщил OBOZREVATEL Кущ.

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий добавляет, что в Украине одно время появились очень качественные доллары: «Они были настолько профессионально сделаны, что отличить их можно было, прокрутив на счетной машинке два-три раза. Только после этого они начинали «светиться».

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Кстати, Украина не является транзитной страной, через которую прокачивают подделку. В основном к нам приходят фальшивки для внутреннего употребления.

«Нет смысла превращать Украину в транзитную страну. Например, в Европу фальшивки приходят из Африки, в США — из Латинской Америки. К нам, по слухам, из стран Азии и Латинской Америки тоже. Привозят их под видом товаров крупными партиями. Такой бизнес можно сравнить с бизнесом по производству наркотиков», — говорит Алексей Кущ.

Договорился с итальянской мафией

Также небольшими партиями фальшивки поступают в Украину и по почте. Например, в Реестре судебных решений есть несколько дел, которые свидетельствуют о таком способе переправки.

Так, житель Львовской области через отделение почты получал бандероли с фальшивыми деньгами — евро и долларами. А попался он, когда пытался рассчитаться фальшивками на рынке. Причем настучал на него мужчина, которому тот продал тысячу фальшивых долларов. При обыске у дельца обнаружили две тысячи поддельных евро и тысячу долларов. А в телефоне нашли SMS с сообщением, что ему на почту пришла новая бандероль.

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А вот житель Черновцов наладил целую систему поставки поддельной валюты из Италии. В этой стране он познакомился с местной мафией. Для них в Украине подыскивал клиентов, готовых за полцены купить поддельные деньги. Бандероли украинец переправлял через водителей автобусов, которые перевозят пассажиров из Италии к нам. А с клиентами встречался в разных местах — у ночных клубов и даже в котельной ресторана. На суде он жаловался на тяжелое материальное положение, якобы вынужден содержать отца-инвалида, у него еще есть ребенок. Правда, кроме прочего при обыске у него нашли небольшую лабораторию по производству каннабиса.

В Черниговской области СБУ задержала депутата одной из районных рад, который продавал фальшивую валюту за полцены. У него в машине нашли 6,7 тысячи поддельных долларов.

Конечно, не перевелись у нас и те, кто изготовляет фальшивки кустарным способом. В Днепропетровской области местный житель наладил небольшое производство 100-, 200- и 500-гривневых купюр с помощью цветного струйного принтера. Водяные знаки он рисовал сам белой краской, а «защитную нитку» вырезал из бумаги и наклеивал. Чтобы купюра была рельефной, он специальным приспособлением выдавливал пунктирные линии на банкноте. Такие деньги сбывал поздно вечером или ночью в маленьких магазинах или на рынке. Но быстро попался.

Сбывают в тени

Сбывают фальшивки в основном в теневом бизнесе. Ими дают взятки, расплачиваются за товары и услуги, могут и неофициальную зарплату такими деньгами выплачивать. По словам Алексея Куща, постепенно такие деньги переходят из рук в руки, пока не растворяются и не выходят из оборота.

«Конечно, в банки, банковские обменники их никто не несет, это опасно. А вот в серых, небанковских пунктах обмена вполне можно натолкнуться на подделку. Поэтому, если вы не хотите светить свои данные в отделениях банков, а идете в такие полулегальные пункты, то будьте готовы, что вам могут вручить фальшивку», — предупреждает Кущ.

Также последнее время стали появляться и фейковые обменники. «Они открываются буквально на один день, сбывают подделку и исчезают», — говорит эксперт.

Как рассказывает Невмержицкий, такие купюры сбывают там, где крутится большая наличка. «Продовольственные рынки, авторынки, при купле-продаже недвижимости тоже могут сбыть подделку», — поясняет он.

Валютный меняла на условиях анонимности рассказал OBOZREVATEL, что на черном рынке сейчас хватает и поддельных евро.

«Евро хватает, потому что люди меньше в них разбираются, а европейцы спрашивают евро. Мне как-то попались евро, склеенные из двух частей — половина настоящая, половина сувенирная. Но я быстро от них избавился. Одгако бывают очень качественные доллары, ты сам их не отличишь, только на специальной машинке, и то нужно хорошо смотреть. Таких купюр хватает, до 10% это качественная подделка. Некоторые даже их подделкой не считают, берут как настоящие. У меня знакомый так как-то накололся, купил 10 тыс. долларов-фальшивок, не смог отличить», — подчеркнул меняла.





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