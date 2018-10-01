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Фактор войны остается в числе главных угроз для экономики Украины, — эксперты

Экономика Украины 01 Окт 2018
Фактор войны остается в числе главных угроз для экономики Украины, — эксперты
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Фактор войны остается в числе главных угроз для экономики Украины, - эксперты

Фото: presalibera.net

Даже спустя четыре года с начала боевых действий война на Донбассе по-прежнему расценивается как один из главных факторов падения экономики Украины. За это время страна потеряла  до 25% промышленного производства.

Андреас Аслунд, старший научный сотрудник Евроазиатского центра Атлантического совета, посчитал, что ежегодно от конфликта на Донбассе Украина теряет до $18 млрд.

По данным опроса Социологического центра им. Драгоманова, более 65% украинцев считают, что военные действия являются одной из главных проблем страны.

Представители бизнеса вплоть до 2017 года утверждали, что фактор войны препятствует масштабным инвестициям в развитие производства. В настоящее время эксперты уже считают, что главный системный риск — не сам конфликт, а возможность его обострения.

Некоторые эксперты оптимистически воспринимают перспективу завершения конфликта в связи с разговорами о введении на Донбасс миротворческой миссии.

«На востоке Украины как раз просматривается свет в конце туннеля, что подтверждается недавней покупкой «Донецкстали» одним из украинских бизнесменов», — сказал Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating.

Однако прогнозировать развитие событий крайне сложно.

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, не исключает, что РФ попытается обострить ситуацию на Донбассе, чтобы повлиять на избирательный процесс в Украине.

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